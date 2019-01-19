‘Yatırımcı istikrar programını bekliyor’
KOÇ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, "Ülkemizin çok ihtiyaç duyduğu yatırımların yeniden başlayabilmesi için yatırım ortamının hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için iyileştirilmesi gerekiyor. Tüm yatırımcılar hükümetin açıklayacağı yapısal dönüşüm ve ekonomik istikrar programını merakla bekliyor" dedi.
Bizden Haberler Dergisi’nde Koç Topluluğu’nun 32. Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı’na katılan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un konuşmasına yer verildi. Türkiye ekonomisini değerlendiren Koç, ağustosta finansal piyasalarda yaşanan çalkantı ve sonrasında ortaya çıkan nakit sıkışıklığının şirketler kesiminin bilançosunda önemli tahribat yarattığını bildirdi. Koç, şirketler, bankalar ve kamunun gelecek 12 ayda yaklaşık 175 milyar dolarlık dış borç ödemesiyle karşı karşıya olduğunu aktararak, gelişmekte olan ülkelere yönelik yatırım iştahının zayıflığı, Türkiye'nin ve şirketlerin kredi notlarının düşürülmesi ve bazı uluslararası siyasi belirsizlikler nedeniyle ihtiyaç duyulan yabancı para cinsinden kaynaklara erişimin oldukça zor olacağını belirtti. “Yatırımların yeniden başlayabilmesi için yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekiyor” diyen Koç, “Tüm yatırımcılar hükümetin açıklayacağı yapısal dönüşüm ve ekonomik istikrar programını bekliyor. Programda hedeflerin ve sorumluların belli olması, takvime bağlanması, sonuçların şeffaf şekilde izlenmesine imkan verilmesi, güvenin artmasını sağlayacaktır” dedi.
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