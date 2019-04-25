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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
25.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yatırıma yeni düzen

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Yatırıma yeni düzen

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu yeni yapısıyla ilk kez bugün toplanıyor. Cumhurbaş-kanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılacak toplantı için “Kamu, iş dünyası ve ilgili sivil toplum kuruluşları olarak, illerdeki yatırımların önündeki engelleri bir bir kaldırmaya devam ederken etik farkındalığı arttırmaya çalışacağız” diye konuştu.

YATIRIM Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bugün toplanıyor. Yeni yapısıyla ilk kez toplanacak kurulda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut yer alıyor. Kurulda, ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Simone Kaslowski, Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ayşem Sargın, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak bulunuyor.

DİJİTAL TÜRKİYE 1.0

Yeni dönemde ilki gerçekleştirilecek toplantıda, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik tedbirleri kapsayan reform süreciyle ilgili gelecek dönemdeki faaliyetler ve buna ilişkin takvim tespit edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dün katıldığı Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi Açılış Töreni’nde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK) toplanacağını söyledi. Yeni ve köklü reform dalgası ile merkeziyetçi, vatandaşa kapalı, bürokratik hiyerarşik bir yönetim yapısı yerine artık yerelin güçlendiği, etkin, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim yapısına sahip olunduğunu vurgulayan Oktay, kamu hizmetlerini tüm vatandaşlar için daha erişilebilir, eşit ve kolay hale getirmek amacıyla çağdaş kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde e-Devlet uygulamalarının hayata geçirildiğine dikkati çekti. Oktay, şöyle konuştu: “Dijital Türkiye’nin kapıları tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açılmıştır. e-Devlet sisteminde bugün 42 milyonu aşkın kullanıcı, 580 kurumun farklı hizmetlerinden ‘Dijital Türkiye Portalı’ üzerinden faydalanmaktadır. Gururla müjdelemek isterim ki yıl sonunda bitirmeyi taahhüt ettiğimiz ‘Dijital Türkiye Versiyon 1.0’ı haziranda hizmete alıyoruz. ‘Dijital Türkiye versiyon 1.1’de yerel yönetim uygulamalarına ağırlık vereceğiz. Kamu hizmetlerinde belge değil beyan esası ile vatandaşımızla kamu arasında güven unsurunu tesis etmeyi, hizmet hızı, şeffaflık ve izlenebilirliği maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.”

YERELLERDEN TALEP

Oktay, “Belge esasına değil beyan esasına dayalı bir hizmet anlayışına geçiyoruz. Zihniyet değişimini olabildiğince zorladık. Vatandaş hizmet almaya geldiğinde bizde olan hiçbir bilginin belgesini talep etmeyeceğiz. Özellikle yerel yönetimlerden bir ricamız var. Yerel yönetimlerin de aynı anlayış içinde hizmetlerini gözden geçirmeleri, zorunlu olmadıkları sürece vatandaştan belge talep etmeden bütün yerel yönetimleri kendi içinde yapılandırmalarını rica ediyorum. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunu topluyoruz. Kamu, iş dünyası ve ilgili sivil toplum kuruluşları olarak, illerimizdeki yatırımların önündeki engelleri bir bir kaldırmaya devam ederken etik farkındalığı artırmaya çalışacağız” dedi.

 

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