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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer Boyacıoğlu
27.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yatırıma özel yasa geliyor

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Yatırıma özel yasa geliyor

Yatırıma özel yasa geliyor. Yetkililer özel yatırımları teşvik edecek, önündeki engelleri kaldıracak, hızlandıracak bir yasa olmadığını belirtirken, bu nedenle yatırım başlıklı özel bir yasa yapılmasının öngörüldüğüne dikkat çektiler.

Böylece farklı mevzuatlar nedeniyle yatırımcılara farklı uygulamalar yapılmasının engellenmesi amaçlanıyor. Aynı süreçte tüm mevzuat da yatırımcı ve yatırım açısından taranacak.

ALEYHTE HÜKÜMLER

Söz konusu düzenleme için, geçtiğimiz hafta mecliste yasalaşan 11. Kalkınma Planına bir hüküm konuldu. Bu hükmün kısa sürede içinde uygulamaya gireceği ve yeni dönemde yatırım yasası için çalışmaların başlatılacağı belirtiliyor. Özel sektör yatırımını kolaylaştıracak temel bir yasa düzenlemesinin yanı sıra, öngörülebirliği artıracak çalışmalar da yapılacak. Bürokrasi bunun için genel bir mevzuat yenileme çalışması yürütüleceği bilgisini verdi. Bu çalışmada şeffaflığın artırılması, yatırımcıların güveninin artırılması, aleyhe hükümlerin geçmişe yürümezliğinin garanti altına alınması ve yatırımların hızlanmasının önündeki engellerin kaldırılması esas amaç olacak. Yatırımcının karşısında, kamudan tek bir noktada muhatap çıkacak. Böylece işlerin hızlandırılması sağlanacak. İmalat sanayiinde yüksek katma değer yaratan komple yeni yatırımların çekilebilmesi için de aktif tanıtım, müzakere ve özelleştirilmiş teşvik mekanizmaları denenecek.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) son çalışmasına göre, Mayıs 2019 itibariyle, yıllıklandırılmış veriye göre, yabancıların yurt içine yönelik doğrudan yatırımı yaklaşık 13.1 milyar ABD doları seviyesinde oldu. Türkiye’den giden doğrudan yatırımlar ise aynı dönemde 3 milyar dolar oldu. 2002-2019 dönemini kapsayan kümülatif verilere göre ise, gelen doğrudan yatırımlar yaklaşık 157 milyar dolar oldu. Bu rakamın yüzde 61.8’i hizmetler sektörüne, yüzde 37.9’u sınai sektörlere ve yüzde 0.3’ü de tarım sektöründeki yatırımlara aktarıldı. 2019 Ocak-Mayıs döneminde ise, gelen doğrudan yatırım 2.4 milyar dolarda kaldı. Ocak-Mayıs döneminde giden doğrudan yatırım da 1.6 milyar dolar seviyesinde oldu.

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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