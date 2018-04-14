Yatırıma kredi

TÜRK Ekonomi Bankası (TEB) KOBİ, Girişim, Kadın, Tarım Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz, artık şirketlerin işletme sermayesi değil yatırım kredisi aldığını söyledi. Boz, “Geçen yılın aksine Kredi Garanti Fonu (KGF) çok kontrollü dağıtılıyor. Yeni KGF’de yatırım, ihracat, işletme sermayesine yönelik limitler ayrıldı. Bizim önceliğimiz bu ihracata yönelik yatırım kredileri. Döviz girdisi olan şirketlere ihracat ve yatırım kredisi verdik. Kapasite kullanım oranı yukarı çıktığı için ilave yatırım ihtiyacı ortaya çıktı. Biz bunu gördük ve yatırımları fonluyoruz. Bunların olması demek ileride işletme sermayesi ihtiyacını doğması anlamına geliyor. Ama piyasada kuvvetli bir kredi talebi yok. Gelen talep de kapasiteyi artırmak yeni yatırım yapmak için” dedi.

Geçen yıl dağıtılan KGF’de geri ödemelerin başladığını belirten Boz, yeni KGF’ler ile hedeflerinin kredileri genele yayma ve ihracat ile yatırımı destekleme olduğunu söyledi. KOBİ’lerden kuvvetli bir kredi talebi glemediğini ancak kapasite kullanım oranlarının yukarı çıkmasından kaynaklı ilave yatırım ihtiyacının ortaya çıktığını dile getiren Boz, “Kapasiteyi artırmak ve yeni yatırım yapmak için çok kuvvetli olmamakla birlikte kredi artışı talebi var” dedi.

FAİZLER DÜŞMELİ

KOBİ’lere alternatif bir finansman modeli düşünmediklerini kaydeden Boz, şöyle konuştu: “Bunun için faizlerin aşağı gelmesi lazım. Bugün mevduat faizleri yukarıda, yüzde 14.5 altında faiz yok. Bunun maliyetlerini de koyduğunuzda munzam karşılık etkisini falan yüzde 15’e geliyor. Faizlerin düşmesi bankacılık sektörü açısından da olumlu. Faiz, firmaların finansal yükünün artması demek, kârlılıkların negatif etkilemesi demek. Firmayı zorlayacak, rekabet avantajını kaybettirecek demektir ve yüksek finansal maliyetin içerisinde para kazanması zorlaşacaktır. Bu nedenle kredilerin geri ödemesi zorlaşacaktır. Biz de yüksek faizi tercih etmiyoruz. Keşke faizler aşağı doğru gelse.”

BANKACILIK KONUŞMUYORUZ

Boz, KOBİ’lerle bir araya geldiklerinde artık krediyi faizi konuşmadıklarını onlara gerçekten yön vermeye çalıştıklarını vurgulayarak “Geleceğin nasıl değiştiğini anlatmaya çalışan, neler yapmaları gerektiğini anlatan misyonumuz var. Biz kobi akademilerde hiç bankacılığı konuşmuyoruz. Şunu söylüyoruz değişmek zorunda herkes değişim artık bir tercih nedeni olmaktan çıktı, bu bir zorunluluk. Bu da yetmiyor çünkü değişimin hızı önemli. Birileri sizden daha hızlı değişiyorsa hızınız diğerlerinden gerideyse yine rekabette geride kalıyorsunuz. Girişim evlerimiz var 10 tane sayılarını artırmaya çalışıyoruz. Tekno girişimcilerin artması için TİM-TEB olarak çok ciddi bir gücümüz var. Ekosistemin en kuvvetli oyuncusuyuz.“

GİRİŞİMCİLERDEN 10 MİLYON DOLAR İHRACAT

GİRİŞİM, kadın, tarım, altın, belediye bankacılığı yaptıklarını dile getiren Boz, şöyle konuştu: “Her birini birer iş kolu gibi yönettik. Son girişim evimizi Kanyon’da açıyoruz. Ankara’da açacağız. Evlerimize iş fikri olan genç geliyor, böyle fikrim var diyor, jürimiz bu ticarileşebilir mi diye çalışıyor ve onaylanırsa girişimcilik eğitimine başlıyoruz. İş modeli üzerinde çalışıyoruz. Girişim Evi’ne gelip de belli fikirde fikrini değiştirenler de var. Tüm uçtan uca mentörluk veriyoruz. Haftalık konuşmacılar geliyor, eğitimler veriliyor. Ve tüm bunları 5 kuruş para almadan yapıyoruz. Girişimcinin şirketi yatırım alırsa da para almıyoruz. Üniversite öğrencilerine 2 yıl önce 7 üniversitede çalıştık, öğrencileri Silikon Vadisi’ne gönderdik. Bu yıl da farklı üniversitelerde eğitimler başladı, 16 öğrenciyi göndereceğiz. 10 tane girişim evimiz var. Bugüne kadar TEB Kuluçka Merkezi’ne 4500’e yakın yeni iş fikri gelirken, bunlardan 572 tanesi programa kabul edildi. 55 girişimcimiz toplam 64 milyon TL yatırım alırken, 245 girişimcimiz de 76 milyon TL tutarında devlet desteği imkanı kazandı. Firmaların cirosu 140 milyon lira ve 10 milyon dolar ihracatları var.”

KADIN BANKACILIĞINI BNP İSTEDİ

KADIN bankacılığında da iddialı olduklarını belirten Boz, bu konuda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğinde çalıştıklarını söyledi. Boz, 2017 yıl sonu itibarıyla 6000’den fazla müşteriye toplam 245 milyon TL’nin üzerinde kaynak sağlandığını belirterek 42 bin kadın müşterileri olduğunu vurguladı. Boz, bu müşterilerin 1.2 milyar lira civarında riski olduğunu ve onları özel olarak takip ettiklerini dile getirerek “BNP Paribas da istedi kadın bankacılığı faaliyetlerimizi. TEB Kadın Akademisi etkinlikleri, toplamda 17 ilde 25 TEB Kadın Akademisi düzenlendi ve 3000 kişiye ulaşıldı” dedi.