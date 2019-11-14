Yatırım yoksa arazi de yok
Başta tapu olmak üzere imarla ilgili bazı yasalarda değişiklik yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taslağı, TBMM’de AK Parti milletvekilleriyle yeniden değerlendirmeye alındı.
Yapılacak çalışmalardan sonra son şekli verilerek TBMM’ye sevk edilecek olan taslakla ilgili birden çok tartışma başlığı bulunuyor. AK Parti milletvekillerinin bazı düzenlemelere itiraz ettikleri öğrenildi. Taslak, TBMM Çevre Komisyonu üyesi olan AK Partililerle, grup yönetiminde yer alan isimlerin de katıldığı toplantıda değerlendiriliyor. Birkaç kez daha yapılacak toplantıda, taslakla ilgili revizyonun gündeme gelmesi bekleniyor. Yapılan ilk toplantıda, Türkiye’de yatırım yapacak yabancılara tahsis edilen tarım arazilerinin iadesi gündeme geldi. Verilen üç yıllık süreye rağmen vaat edilen yatırımları yapmayan yabancılardan tahsisinin geri alınması planlıyor. Bakanlığın bu sürenin üç yıl daha uzatılması önerisine sıcak bakılmadı.
KAMULAŞTIRMALAR
Geçmişte yapılan kamulaştırmalardan parası ödenmeyenler ile ilgili düzenleme de yeniden ele alındı. Mevcut düzenlemede, kamulaştırma bedeli bugünün rayiç değerinden veriliyor. Yapılan yeni düzenlemeyle kamulaştırma yapıldığı tarihteki değerin üzerine yıllık faiz işletilmesi planlanıyor. İstanbul’da 1990’lı yıllarda kamulaştırma yapılıp henüz parası ödenmeyen ve daha sonra özel sektöre satılan arsaların, sahipleriyle yaşanan sorunlar olduğu belirtiliyor. Ankara ve İstanbul’daki bu tür kamulaştırma bedellerinin azaltılmaya çalışıldığı ifade edildi. Ancak bu durumda arsa sahiplerinin davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) götürme olasılığı olduğu ifade edildi.
Verilen bilgiye göre, taslağın tartışma yaratan mera, kışlak, otlak ve yaylaklarda kamu binası yapılmasına olanak sağlayan, bazı imar işlemlerinde belediye paylarını azaltan maddeleriyle ilgili henüz değerlendirme yapılmadı. Taslakta, gecekondu alanları belirleme yetkisi belediyelerden alınarak TOKİ’ye veriliyor. Arsa üretim yetkisi Milli Emlak’ta kalıyor. Kıyılara yapılan kaçak iskelelerin ve yapılar yıkılırken, bazı bölgelerde istisna getiriliyor. Kaçak yapıların yıkılması için uyarı yapılacak. Bu uyarıya rağmen yıkım olmazsa devlet binayı yıkacak parasını bina sahiplerinden tahsis edecek.
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