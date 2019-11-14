Yatırım yoksa arazi de yok

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYatırım yoksa arazi de yok
GeriEkonomi Yatırım yoksa arazi de yok
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Nuray BABACAN / ANKARA
14.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yatırım yoksa arazi de yok

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Yatırım yoksa arazi de yok

Başta tapu olmak üzere imarla ilgili bazı yasalarda değişiklik yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taslağı, TBMM’de AK Parti milletvekilleriyle yeniden değerlendirmeye alındı.

Yapılacak çalışmalardan sonra son şekli verilerek TBMM’ye sevk edilecek olan taslakla ilgili birden çok tartışma başlığı bulunuyor. AK Parti milletvekillerinin bazı düzenlemelere itiraz ettikleri öğrenildi. Taslak, TBMM Çevre Komisyonu üyesi olan AK Partililerle, grup yönetiminde yer alan isimlerin de katıldığı toplantıda değerlendiriliyor. Birkaç kez daha yapılacak toplantıda, taslakla ilgili revizyonun gündeme gelmesi bekleniyor. Yapılan ilk toplantıda, Türkiye’de yatırım yapacak yabancılara tahsis edilen tarım arazilerinin iadesi gündeme geldi. Verilen üç yıllık süreye rağmen vaat edilen yatırımları yapmayan yabancılardan tahsisinin geri alınması planlıyor. Bakanlığın bu sürenin üç yıl daha uzatılması önerisine sıcak bakılmadı.

KAMULAŞTIRMALAR

Geçmişte yapılan kamulaştırmalardan parası ödenmeyenler ile ilgili düzenleme de yeniden ele alındı. Mevcut düzenlemede, kamulaştırma bedeli bugünün rayiç değerinden veriliyor. Yapılan yeni düzenlemeyle kamulaştırma yapıldığı tarihteki değerin üzerine yıllık faiz işletilmesi planlanıyor. İstanbul’da 1990’lı yıllarda kamulaştırma yapılıp henüz parası ödenmeyen ve daha sonra özel sektöre satılan arsaların, sahipleriyle yaşanan sorunlar olduğu belirtiliyor. Ankara ve İstanbul’daki bu tür kamulaştırma bedellerinin azaltılmaya çalışıldığı ifade edildi. Ancak bu durumda arsa sahiplerinin davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) götürme olasılığı olduğu ifade edildi.

Verilen bilgiye göre, taslağın tartışma yaratan mera, kışlak, otlak ve yaylaklarda kamu binası yapılmasına olanak sağlayan, bazı imar işlemlerinde belediye paylarını azaltan maddeleriyle ilgili henüz değerlendirme yapılmadı. Taslakta, gecekondu alanları belirleme yetkisi belediyelerden alınarak TOKİ’ye veriliyor. Arsa üretim yetkisi Milli Emlak’ta kalıyor. Kıyılara yapılan kaçak iskelelerin ve yapılar yıkılırken, bazı bölgelerde istisna getiriliyor. Kaçak yapıların yıkılması için uyarı yapılacak. Bu uyarıya rağmen yıkım olmazsa devlet binayı yıkacak parasını bina sahiplerinden tahsis edecek.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle