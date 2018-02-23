Yatırım seferberliği

Teknosa’nın 2017 yılı finansal sonuçlarını ve 2018 yılı hedeflerini açıkladığı basın toplantısında konuşan, Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, “Türkiye’nin geleceğine duyduğu güven ve perakende sektörüne dair vizyonu kapsamında, Teknosa’da insan kaynağı ve teknoloji odaklı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2018’i seferberlik yılı olarak ilan ettik. 2017’deki yatırımımızı bu yıl ikiye katlayıp 60 milyon TL’ye çıkarıyoruz” dedi.

Müşteriye daha fazla temas edebilmek, tüm kanallarında daha iyi müşteri deneyimi sunabilmek ve yeni müşteriler kazanabilmek için teknolojinin olanaklarından faydalandıklarını aktaran Köseoğlu, şunları söyledi: “Bu çerçevede başta e-ticaret, mobil teknolojiler olmak üzere veri yönetimi ve büyük veri, müşteri ilişkileri yönetimi, mobil ödeme sistemleri, nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zeka alanında fırsatları değerlendiriyoruz. 2018 yılında hedefimiz, fit ve çevik organizasyonumuzla kârlı şekilde büyümek.”

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, toplam cirolarının 3.4 milyar TL’ye, kârlılıklarının ise 20 milyon TL’ye ulaştığını anlattı. Gürcan, “Türkiye’nin dört bir yanında 110 bin metrekare net satış alanına sahip 204 mağazamızla Türkiye’nin açık ara en yaygın teknoloji perakende şirketiyiz. 2570 kişilik ekiple, yıl boyunca 200 milyona yakın ziyaretçimizi yenilikçi ürün ve hizmetlerle buluşturduk. Her çeyreğini kârlılıkla geride bıraktığımız bir yıl oldu” dedi.

KENDİ MARKASINDA 300 ÇEŞİDE ÇIKACAK

TEKNOSA’nın kendi tüketici elektroniği markası Preo’daki ürün çeşitlerini her geçen gün arttırdıklarını belirten Gürcan, “Aksesuar, aksiyon kamerası, VR Box, kablosuz şarj üniteleri, gaming ürünleri Preo çatısı altında yer alıyor. Preo markalı ürünlerimizin çeşit sayısı 200’ü buldu. 2018’de 1 milyon adet Preo ürününü müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Ürün çeşidi hedefimiz ise 300” diye konuştu.