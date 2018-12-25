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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
25.12.2018 - 12:56, Son Güncelleme:

Yatırım rotasını Balkanlara çevirdi

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Yatırım rotasını Balkanlara çevirdi

Kiğılı, yatırım rotasını Balkanlara çevirdi. 5 yıl içerisinde yurtdışında 100 mağaza açma hedefi bulunan marka, yurtdışındaki 28’inci mağazasını Sırbistan’da açtı. Kiğılı’nın Balkanlarda bir sonraki durağı Romanya olacak.

KİĞILI yurtdışı büyümesini Balkanlarda da sürdürüyor. 5 yıl içerisinde yurtdışında 100 yeni mağaza hedefiyle çıktığı yolda, ilk rotasını Balkanlara çeviren marka, yurtdışındaki 28’inci mağazasını Sırbistan’da açtı.

Türkiye’de 225 mağazası ve yurtdışında Balkanlar dahil 16 ülkede 28 satış noktası bulunan Kiğılı, Avrupa’da farklı noktalarda daha da büyümeyi hedefleyerek yatırımlarına hız kazandırdı. Son olarak Balkanlar’daki yatırımına Sırbistan’ı ekleyen marka, Sırbistan’ın Novi Sad kentinde faaliyete geçirdiği mağazasında zengin ürün yelpazesine sahip koleksiyonlarını müşterilerinin beğenisine sundu. Kiğılı’nın, Balkan yatırımlarındaki ikinci durağı Romanya olacak.

FIRSATLAR BÖLGESİ; BALKANLAR

Balkanlar’ın Türk yatırımcılar için her zaman ilgi çekici bir yatırım coğrafyası olduğuna dikkat çeken Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, “Hızlı bir şekilde Avrupalılaşan, Avrupa Birliği ile bütünleşen Balkan ülkeleri büyük potansiyeller barındırıyor. Sırbistan, Hırvatistan, Makedonya, Slovakya, Slovenya, Polonya, Macaristan gibi ülkelerde Türk markaları daha aktif rol alacak. Biz de Kiğılı olarak bu potansiyelin içerisinde yer alacağız. Şu an Balkanlardaki yatırımımıza Sırbistan’ı ekleyerek 28’inci mağazamızı burada açtık. Bundan sonraki durağımız Romanya’ya olacak.

100’ÜNCÜ YILDA 100 MAĞAZA HEDEFİ

Yurtdışında “Türkiye’nin markası” algısıyla anılmak istediklerinin altını çizen Suerdem, “Önümüzdeki 5 yıl için kendimize büyük hedefler koyduk. Yeni yatırımlar, karlılık ve istihdam anlamında adımlar atıyoruz. Yatırımcı ruhumuz gereği yeni mağaza açılışlarına devam ediyoruz. Özellikle yurtdışı bu yıl bizim için çok önemli. Hem yeni pazarlara açılacağız hem hizmet verdiğimiz mevcut pazarlarda varlığımızı genişleteceğiz. Özellikle Balkanlar ve Orta Doğu’da satış noktalarımızın sayısı artmasını planlıyoruz. Cumhuriyetin 100’üncü yılında yurtdışında 100 yeni mağaza açma hedefimiz var” dedi.

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