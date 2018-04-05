Yatırım ödüllü kazanmak için 13 Nisan'a kadar başvurun

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
05.04.2018 - 16:09, Son Güncelleme:

Yatırım ödüllü kazanmak için 13 Nisan'a kadar başvurun

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Yatırım ödüllü kazanmak için 13 Nisan'a kadar başvurun

Amerikalı Fon Şirketi Village Capital ve finansal refah alanında tüm dünyada çeşitli faaliyetlerde bulunan Metlife Foundation tarafından, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından kurulan BUBA işbirliği ile düzenlenen Metlife Foundation Financial Health Forum: Turkey’18, 30-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Düzenlenen yarışmanın başvuruları başladı ve başvurular 13 Nisan’a kadar devam edecek. Türkiye'deki düşük-orta gelirli ailelerin ve KOBİ'lerin finansal refahını iyileştirmek, kredi ve diğer kaynaklara erişimlerini arttırmak amaçlı ürünler geliştiren erken evre FinTech girişimlerinin başvurabileceği yarışmanın sonunda seçilen 2 finalist, toplamda 20 bin dolar değerinde ödül kazanacak.

Başvurular sonrası yapılan değerlendirmeler ile seçilecek olan 12 adet girişim, 2 gün sürecek ‘Metlife Foundation Financial Health Forum: Turkey’18’e katılacak. Tüm katılımcılara yapacakları sunumları sonrasında 12 finalist tekrar değerlendirilecek ve aralarından seçilen en başarılı 2 girişim, Metlife Foundation’ın sunduğu büyük ödüllerin sahibi olacak.

MetLife Foundation Kurucusu ve CEO’su Dennis White konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:“Birlikte, bu alandaki yenilikçi girişimcileri bulmak ve daha çok aileye ve bireye ulaşabilmeleri amacı ile işlerini geliştirmelerine yardımcı olmak istiyoruz.”

Village Capital Yönetici Direktörü Allie Burns ise konuyla ilgili şu sözleri aktardı: “Günümüzde yatırımcılar daha çok, kolay tanımlanabilir çözümler üzerinde yatırım yapmayı tercih edebiliyor. Bizim hedefimiz, bunun yanında düşük gelirli insanlar için büyük farklar yaratacak çözümler üzerine çalışan girişimcilerin desteklenmesini de sağlamak. Biliyoruz ki girişimler, toplumdaki her kesime hitap edebilecek bir finans sektörünün inşaasında önemli role sahip olabilirler. Bizim yapmaya çalıştığımız da onlara bu yolda ışık olmak. Daha eşit ve sağlıklı bir mali sistem yaratabilmek için MetLife ile birlikte çalışmaktan çok mutluyuz.”

 

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