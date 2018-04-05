Yatırım ödüllü kazanmak için 13 Nisan'a kadar başvurun
Amerikalı Fon Şirketi Village Capital ve finansal refah alanında tüm dünyada çeşitli faaliyetlerde bulunan Metlife Foundation tarafından, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından kurulan BUBA işbirliği ile düzenlenen Metlife Foundation Financial Health Forum: Turkey’18, 30-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.
Düzenlenen yarışmanın başvuruları başladı ve başvurular 13 Nisan’a kadar devam edecek. Türkiye'deki düşük-orta gelirli ailelerin ve KOBİ'lerin finansal refahını iyileştirmek, kredi ve diğer kaynaklara erişimlerini arttırmak amaçlı ürünler geliştiren erken evre FinTech girişimlerinin başvurabileceği yarışmanın sonunda seçilen 2 finalist, toplamda 20 bin dolar değerinde ödül kazanacak.
Başvurular sonrası yapılan değerlendirmeler ile seçilecek olan 12 adet girişim, 2 gün sürecek ‘Metlife Foundation Financial Health Forum: Turkey’18’e katılacak. Tüm katılımcılara yapacakları sunumları sonrasında 12 finalist tekrar değerlendirilecek ve aralarından seçilen en başarılı 2 girişim, Metlife Foundation’ın sunduğu büyük ödüllerin sahibi olacak.
MetLife Foundation Kurucusu ve CEO’su Dennis White konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:“Birlikte, bu alandaki yenilikçi girişimcileri bulmak ve daha çok aileye ve bireye ulaşabilmeleri amacı ile işlerini geliştirmelerine yardımcı olmak istiyoruz.”
Village Capital Yönetici Direktörü Allie Burns ise konuyla ilgili şu sözleri aktardı: “Günümüzde yatırımcılar daha çok, kolay tanımlanabilir çözümler üzerinde yatırım yapmayı tercih edebiliyor. Bizim hedefimiz, bunun yanında düşük gelirli insanlar için büyük farklar yaratacak çözümler üzerine çalışan girişimcilerin desteklenmesini de sağlamak. Biliyoruz ki girişimler, toplumdaki her kesime hitap edebilecek bir finans sektörünün inşaasında önemli role sahip olabilirler. Bizim yapmaya çalıştığımız da onlara bu yolda ışık olmak. Daha eşit ve sağlıklı bir mali sistem yaratabilmek için MetLife ile birlikte çalışmaktan çok mutluyuz.”
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