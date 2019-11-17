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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
17.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yatırım için geliyorlar

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Yatırım için geliyorlar

2009 yılında başlayan Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan Boğaziçi Zirvesi, bu yıl 27-29 Kasım tarihleri arasında 10’uncu kez düzenleniyor.

Geçen yıl 81 ülkeden katılımın olduğu zirveye, bu yıl 90’dan fazla ülkenin katılması bekleniyor. Bu zamana kadar yapılan organizasyonlarda birçok ülkeden işinsanını ve hükümet yetkililerini Türkiye’de bir araya getirdiklerini ifade eden Uluslararası İşbirliği Platformu’nun (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil, geride kalan 9 zirvede bilinen 2.2 milyar dolarlık iş anlaşmasının imzalandığını söyledi. Bu yılki organizasyona son 4 yıldır katılmayan Avrupa ülkelerinin de yoğun rağbet gösterdiğini ifade eden Özgencil, “Türkiye’deki kurların durumundan dolayı Avrupalı ülkeler için Türkiye’de yatırım yapmak çok kolaylaştı. Bu da özellikle Avrupalı ülkeler için Türkiye’yi çok cazip kılıyor. Türkiye’deki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye geliyorlar” dedi.

YANLIŞ ANLATILIYOR

Özellikle Avrupa ülkeleri İspanya, Sırbistan, İngiltere, Almanya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Fransa ve Makedonya’nın zirveye katılımının çok önemli olduğuna dikkat çeken Özgencil, “Son dönemlerde dış dünyada Türkiye aleyhine bir algı oluşturuluyor. Burada Türkiye’nin kendisini korumak için yaptığı Barış Pınarı Harekatı ön plana çıkarılıyor. Bize de zirve için ülkeleri davet etmek üzere gittiğimiz seyahatlerde hep bu konuyu soruyorlardı. Biz de her gittiğimiz ülkede Türkiye’nin neden böyle bir harekat yaptığını, haklı gerekçelerimizi anlatmaya çalıştık. Birçok ülke temsilcisini Türkiye’ye gelmeleri konusunda ikna ettik. Dış dünyada Türkiye aleyhine anlatılanların doğru olmadığını göstermeyi başardık. 2016’dan sonra Türkiye’de birkaç yıl yaşanan kötü gelişmelerin her ülkede olabileceğini, Türkiye’nin ne denli büyük bir ülke olduğunu anlattık. Böylece 3-4 yıl sonra Avrupa ülkelerini yeniden bu zirveye getirmeyi başardık” diye konuştu.

HİNDİSTAN VE ABD

ABD’den büyük bir katılım beklediklerini ancak son gelişmeler sebebiyle ABD’nin büyük bir heyetle katılmayacağı bilgisini veren Özgencil, “Bir de Hindistan’dan katılım düşük olacak. Burada etkili olan ise Keşmir’deki durum. Bu yüzden Hindistan’ın TOBB ayarındaki kuruluşu gelmekten vazgeçti” dedi. Zirvede Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, İspanya eski Başbakanı Rodriguez Zapatero ve Kolombiya eski Başkanı Andres Pastrana Arango gibi isimlerin yanında mevcut devlet başkanları, bakanlar, prensler ve önemli bürokratların olacağını belirten Özgencil, ayrıca finans piyasalarının iki tanınmış ismi; Mobius Capital Partners’ın kurucusu Mark Mobius ile Bluebay Varlık Yönetimi Stratejisti Tim Ash’in de sermaye piyasaları ile ilgili panelde konuşmacı olacağını ifade etti.

DÜNYANIN EN GENÇ KRALI GELİYOR

3 gün boyunca düzenlenecek 32 panelde çoğunluğu yabancı devlet adamları, akademisyenler, bürokratlar ve işinsanlarından oluşan 130’dan fazla konuşmacının yer alacağını kaydeden Cengiz Özgencil, zirveye toplamda 3 bin kişiden fazla bir katılım öngördüklerini söyledi. Dünyanın en genç kralı ünvanını 2010 yılında 18 yaşındayken kazana Uganda’daki Toro Kralı Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi’nin de zirveye katılacağı bilgisini veren Özgencil, “Ülkesine yapılacak yatırımlar için yatırımcı arıyor. Bu yüzden Türkiye’ye gelerek işinsanlarına ülkesinde yapılacak yatırımları anlatacak” dedi.

 

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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