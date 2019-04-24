Yatırım harcamaları arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYatırım harcamaları arttı
GeriEkonomi Yatırım harcamaları arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
24.04.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Yatırım harcamaları arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yatırım harcamaları arttı

Bu yıl bahar döneminde, 2018'de yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı, 2018 güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşerek yüzde 42,6 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan 2019 Bahar Dönemi Yatırım Anketi'ne göre, bu yıl bahar döneminde, 2018'de yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı, 2018 güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşerek yüzde 42,6 oldu.

TCMB'nin imalat sanayisinde faaliyet gösteren bin 753 iş yerinin katılımıyla gerçekleştirdiği 2019 Bahar Dönemi Yatırım Anketi yayımlandı. 

Buna göre, bu yıl bahar döneminde, 2018'de yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı, 2018 yılı güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşerek yüzde 42,6 olarak kayıtlara geçti. 

2018'de yapılan yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artış oranı, çalışan sayısı 50 ila 249 ve 250 ila 499 arasında bulunan iş yerlerinde sırasıyla yüzde 46,8 ve yüzde 66,4 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu oran, çalışan sayısı 500'ün üzerinde olan iş yerlerinde ise yüzde 33,6 oldu. 

MAL GRUPLARINA GÖRE YATIRIM HARCAMALARI

Bu yıl bahar döneminde, brüt yatırım harcamalarındaki gelişmeler mal grupları bazında değerlendirildiğinde, 2018'de yüzde 62 ile en yüksek yatırım harcaması artışı yatırım malları üreten iş yerlerinde oldu.

Ankete göre, bu yıl için ise en yüksek yatırım harcaması artışının yüzde 39,5 ile ara mallar üreten iş yerlerinde öngörüldüğü gözlendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı! Kilosu 125 liradan satılıyor

509 milyon liralık borç kapandı

Kredi kartı kullananlar buna dikkat!

Hem performansı artırın hem de yakıtınızı yüzde 7 düşürün! İşte o yöntem