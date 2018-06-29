Yatırım atağı
Seçimlerin ardından yeni dönemde hükümetin öncelikli gündem maddesi ekonomi olacak. Yabancı yatırımları arttırmak ve tanıtıma destek vermek adına bir dizi çalışma planlanıyor. Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, yeni yapıda Cumhurbaşkanlığı’nın bünyesinde daha aktif hale getirilecek.
HÜKÜMET, yemin töreninin ardından başlayacak yeni dönemde, kamuoyunun beklentiye girdiği üç alanda adım atacak. Ekonominin kırılganlığının giderilmesi ve güven oluşturulması için “yabancı yatırımcılara” yönelik yeni kararlar açıklanacak.
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Cumhurbaşkanlığı’nın bünyesinde daha aktif hale getirilecek, tüm yatırım kararları tek elden çıkacak. Dış ilişkilerde, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere yeni bir dönem planlanıyor. Yurtdışı ziyaretlerde yine öncelik ekonomi ve yabancı yatırımcı olacak.
Seçimlerin ardından takvime bağlı zorunlu işler sürerken, AK Parti kanadında yeni dönemin öncelikleri konuşulmaya başlandı. Özellikle Cumhurbaşkanlığı ekibi, kabinenin açıklanmasının ardından, Türkiye gündemiyle ilgili çalışmalar yapıyor. OHAL’ın kaldırılması atılacak ilk adım olacak. Bu konuda MHP ile varılan “şartlı mutabakat” çerçevesinde, 19 Temmuz’da süresi dolan OHAL’le ilgili kararname gönderilmeyecek ve otomatik olarak kalkacak. Ancak, 1 Ekim’de yeni dönem çalışmalara başlayacak Meclis’in, ilk işlerinden biri, MHP’nin de istediği Terörle Mücadele Yasaları’nda yapılacak değişiklik olacak. Terörle mücadele adı altında daha sert cezalar getirilmesi planlanırken, muhalefet bu düzenlemenin “OHAL’ın sürekli hale getirilmesi” anlamı taşıyacağını dile getiriyor.
YATIRIM VE ÜRETİM
Eşzamanlı atılacak diğer adım, ekonomiyle ilgili olacak. OHAL’ın kaldırılmasının özellikle ekonomi piyasalarına güven vermek açısından büyük önem taşıdığını dile getiren AK Parti kurmayları, ekonomideki kırılganlığın giderilmesi için bir dizi karar alınacağı belirtiliyorlar. Bu konuda önceliğin “yatırım ve üretim” de olacağı ifade ediliyor. Çıkarılan teşvik yasalarına rağmen, yabancı yatırımcıların beklenen ilgiyi göstermemesi, yerli sermayenin tereddüt etmesine ilişkin çekinceleri ortadan kaldırmaya yönelik kararlar alınacağı iddia ediliyor.
YATIRIM KADROLARI
Kurmaylar, Cumhurbaşkanlığına bağlanacak Yatırım Ajansı’nın yeni dönemde farklı çalışacağını, yatırım kararlarının tek elden ve güçlü bir kadro tarafından, piyasanın ihtiyaçları dikkate alınarak alınacağını, durgunluğun bu kararlarla giderileceğini iddia ediyorlar. Bu aşamada, belirlenecek yeni ekonomi yönetimi, bakan ve yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı finans ve yatırım ofislerinin başına getirilecek isimler de olumlu sonuç almak için en az alınacak kararlar kadar önemli olacak. Yeni dönemde adım atılması planlanan diğer konu ise dış ilişkiler olacak. Özellikle AB ile seçim döneminde zaman zaman gerilen ilişkilerin yeniden tesis edilmesi, ABD-Rusya ve Suriye üçgeninde alınacak kararlarla, yeni dönemde orta ve uzun vadeli planlar yapılacağı iddia ediliyor. Belirlenecek yeni dışişleri bakanı ve atamaları aşama aşama gerçekleştirilecek yeni büyükelçilerle bu yapının tamamlanacağı ifade ediliyor.
BEDELLİ VE İÇTÜZÜK KONUSU
TBMM’nin milletvekili yemin töreni-başkanlık seçimi ve 15 Temmuz özel oturumunun ardından kapanması ve 1 Ekim’de açılaması planlanıyor. Bu durumda hükümetin yeni bir yasal düzenleme yapma olasılığı bulunmuyor. TBMM’nin yeni döneminde yapacağı işlerden bazıları, “terörle mücadele düzenlemeleri, içtüzük değişikliği ve bedelli askerlik” olacak. Bedelli askerlik konusunda, kamuoyunda oluşturulan beklenti nedeniyle 1 Ekim’in beklenmeyeceği ve TBMM tatile girmeden yasal düzenleme yapılacağını iddia edenler oldu. Ancak hükümet kaynakları “bedelli askerlik uygulamasını sürekli hale getiren” yeni sistemin, alternatifli olarak hazırlandığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararının ardından da yasal düzenleme yapılacağını belirtiyor. Bunun da 1 Ekim’e kalabileceği dile getiriliyor.
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