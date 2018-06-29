Yatırım atağı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYatırım atağı
GeriEkonomi Yatırım atağı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Nuray BABACAN
29.06.2018 - 21:33, Son Güncelleme:

Yatırım atağı

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Yatırım atağı

Seçimlerin ardından yeni dönemde hükümetin öncelikli gündem maddesi ekonomi olacak. Yabancı yatırımları arttırmak ve tanıtıma destek vermek adına bir dizi çalışma planlanıyor. Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, yeni yapıda Cumhurbaşkanlığı’nın bünyesinde daha aktif hale getirilecek.

HÜKÜMET, yemin töreninin ardından başlayacak yeni dönemde, kamuoyunun beklentiye girdiği üç alanda adım atacak. Ekonominin kırılganlığının giderilmesi ve güven oluşturulması için “yabancı yatırımcılara” yönelik yeni kararlar açıklanacak.

Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Cumhurbaşkanlığı’nın bünyesinde daha aktif hale getirilecek, tüm yatırım kararları tek elden çıkacak. Dış ilişkilerde, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere yeni bir dönem planlanıyor. Yurtdışı ziyaretlerde yine öncelik ekonomi ve yabancı yatırımcı olacak.

Seçimlerin ardından takvime bağlı zorunlu işler sürerken, AK Parti kanadında yeni dönemin öncelikleri konuşulmaya başlandı. Özellikle Cumhurbaşkanlığı ekibi, kabinenin açıklanmasının ardından, Türkiye gündemiyle ilgili çalışmalar yapıyor. OHAL’ın kaldırılması atılacak ilk adım olacak. Bu konuda MHP ile varılan “şartlı mutabakat” çerçevesinde, 19 Temmuz’da süresi dolan OHAL’le ilgili kararname gönderilmeyecek ve otomatik olarak kalkacak. Ancak, 1 Ekim’de yeni dönem çalışmalara başlayacak Meclis’in, ilk işlerinden biri, MHP’nin de istediği Terörle Mücadele Yasaları’nda yapılacak değişiklik olacak. Terörle mücadele adı altında daha sert cezalar getirilmesi planlanırken, muhalefet bu düzenlemenin “OHAL’ın sürekli hale getirilmesi” anlamı taşıyacağını dile getiriyor.

YATIRIM VE ÜRETİM
Eşzamanlı atılacak diğer adım, ekonomiyle ilgili olacak. OHAL’ın kaldırılmasının özellikle ekonomi piyasalarına güven vermek açısından büyük önem taşıdığını dile getiren AK Parti kurmayları, ekonomideki kırılganlığın giderilmesi için bir dizi karar alınacağı belirtiliyorlar. Bu konuda önceliğin “yatırım ve üretim” de olacağı ifade ediliyor. Çıkarılan teşvik yasalarına rağmen, yabancı yatırımcıların beklenen ilgiyi göstermemesi, yerli sermayenin tereddüt etmesine ilişkin çekinceleri ortadan kaldırmaya yönelik kararlar alınacağı iddia ediliyor.

YATIRIM KADROLARI
Kurmaylar, Cumhurbaşkanlığına bağlanacak Yatırım Ajansı’nın yeni dönemde farklı çalışacağını, yatırım kararlarının tek elden ve güçlü bir kadro tarafından, piyasanın ihtiyaçları dikkate alınarak alınacağını, durgunluğun bu kararlarla giderileceğini iddia ediyorlar. Bu aşamada, belirlenecek yeni ekonomi yönetimi, bakan ve yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı finans ve yatırım ofislerinin başına getirilecek isimler de olumlu sonuç almak için en az alınacak kararlar kadar önemli olacak. Yeni dönemde adım atılması planlanan diğer konu ise dış ilişkiler olacak. Özellikle AB ile seçim döneminde zaman zaman gerilen ilişkilerin yeniden tesis edilmesi, ABD-Rusya ve Suriye üçgeninde alınacak kararlarla, yeni dönemde orta ve uzun vadeli planlar yapılacağı iddia ediliyor. Belirlenecek yeni dışişleri bakanı ve atamaları aşama aşama gerçekleştirilecek yeni büyükelçilerle bu yapının tamamlanacağı ifade ediliyor.

BEDELLİ VE İÇTÜZÜK KONUSU
TBMM’nin milletvekili yemin töreni-başkanlık seçimi ve 15 Temmuz özel oturumunun ardından kapanması ve 1 Ekim’de açılaması planlanıyor. Bu durumda hükümetin yeni bir yasal düzenleme yapma olasılığı bulunmuyor. TBMM’nin yeni döneminde yapacağı işlerden bazıları, “terörle mücadele düzenlemeleri, içtüzük değişikliği ve bedelli askerlik” olacak. Bedelli askerlik konusunda, kamuoyunda oluşturulan beklenti nedeniyle 1 Ekim’in beklenmeyeceği ve TBMM tatile girmeden yasal düzenleme yapılacağını iddia edenler oldu. Ancak hükümet kaynakları “bedelli askerlik uygulamasını sürekli hale getiren” yeni sistemin, alternatifli olarak hazırlandığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararının ardından da yasal düzenleme yapılacağını belirtiyor. Bunun da 1 Ekim’e kalabileceği dile getiriliyor.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Hayatımız dur-kalk... O anlardan minimum hasarla nasıl çıkılır?

Hürriyet, yurt dışı iştiraklerini sattı

İşte yeni Üsküdar

Son dokuz ayın en düşük seviyesinde