Yatırım aşireti

500 bin kişiden oluşan Türkiye’nin en büyük aşiretlerinden biri olan Mutki aşiretinin lideri ve işadamı Muhsin Bayrak, artık iş insanlarımızın cesur adımlar atma, ülkesine güvendiğini ortaya koyma ve yatırıma yönelme zamanının geldiğini belirtti. İnşaat, gayrimenkul, turizm ve enerji alanlarında faaliyet gösteren AB Grup Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Bayrak, “Biz de bu misyon ve bilinçle yatırımlarımıza hız veriyoruz. Bu nedenle yatırımlarımızı iki katına çıkararak 2018’in ikinci yarısı ve 2019’da yaklaşık 120 milyon liralık yatırıma başlıyoruz” dedi. “Seçimlerin geride kalmasının inşaat sektörüne de birçok olumlu etkisi olacak” diyen Bayrak şöyle konuştu:

GÜVENEN KAZANIR

“İlk olarak yakın zamanda düşecek olan döviz kuru nedeniyle, inşaat maliyetleri de düşecek, konut fiyatlarında da böylelikle istikrar sağlanacağı için yatırımlar da hızlanmış olacak. Siyasetteki belirsizlik ortamının da ortadan kalkması ile 100’e yakın sektörü besleyen hem inşaat sektörü hem de diğer sektörler yakında nefes alacak. Türk iş dünyasının artık kriz dedikodularına ve döviz manipülatörlerince fısıldanan kötü niyetli kriz yalanlarına kulak tıkamasının zamanı geldi ve geçiyor. Hükümetimiz ne kadar başarılı adımlar atıyorsa atsın, doğru kararlar alırsa alsın, ülkemiz kalkınacaksa iş insanlarımızın cesur adımları sayesinde kalkınacak. Sergilenen her cesur girişim ve yatırım, ülkemizin aydınlık yarınları için konulmuş bir tuğla olacak. Bu ülkeye güvenen daima kazanacak. Buna eminiz.”

İSTANBUL’DA YENİ YATIRIM

İstanbul’da dev projelere imza atacaklarını belirten Bayrak, “İstanbul’da son dönemde Güneşli AB Yaşam Evleri, Nişantaşı Bayrak Konakları ve Eyüp Esen Park Evleri projelerimizi tamamladık. Ayrıca, Seyrantepe’de yapımını planladığımız lüks konut projesine de önümüzdeki sonbahar aylarında start vereceğiz. Öte yandan çok talep gören Beşiktaş, Nişantaşı Bayrak Konakları projesine yine aynı bölgede Fulya’da yine Bayrak Konakları Fulya adını taşıyacak, 98 konutluk lüks gayrimenkul projesinin startını da bir kaç hafta içinde vermiş olacağız” diye konuştu. Bayrak, projelerini İstanbulla sınırlı tutmadıklarını da belirterek, Türkiye’ye döviz kazandıracak yurt dışı projelere de imza attıklarını söyledi.

KOMŞUYA ATIKTAN ENERJİ ÜRETİYOR

AVRUPA’daki yatırımlarına ilk olarak Yunanistan’dan başladıklarını hatırlatan Bayrak, “Atina’da satışa sunduğumuz lüks rezidans dairelerden oluşan konut projesinin dışında şehrin yeni Marinası’nın inşaatına da başladık. Yunanistan’dan sonra İngiltere’de de lüks konut projelerimize hız vereceğiz. 2018’in sonlarına doğru Yunanistan’daki projelerimizi tamamlamayı hedefliyoruz. Londra’da fiyatlar 250 bin sterlinden başlayacak lüks konut projemizi ise 2019 yılı Haziran ayında bitireceğiz. Yine Yunanistan’ın Florina bölgesinde 4 Magawatt’lık elektrik santrali projesine de start verdik. Bu ay sonunda tamamlanacak olan Enerji santrali tarım atıklarından enerji üretiyor. Santral 1 Ağustos itibarıyla Yunanistan’a fatura kesmeye başlayacak. Santral için Yunanistan ile 20 yıllık bir anlaşma yaptık” dedi.