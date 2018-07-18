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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
18.07.2018 - 22:22, Son Güncelleme:

Yatırım aşireti

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Yatırım aşireti

Türkiye’nin en büyük aşiretlerinden biri olan Mutki aşiretinin lideri ve AB Grup Holding’in sahibi Muhsin Bayrak, artık işinsanlarının cesur adım atma, ülkesine güvendiğini ortaya koyma zamanının geldiğini belirterek, “Biz de bu misyon ve bilinçle yatırımlarımıza hız veriyoruz. İstanbul’da 120 milyon TL’lik yatırıma başlıyoruz” dedi.

500 bin kişiden oluşan Türkiye’nin en büyük aşiretlerinden biri olan Mutki aşiretinin lideri ve işadamı Muhsin Bayrak, artık iş insanlarımızın cesur adımlar atma, ülkesine güvendiğini ortaya koyma ve yatırıma yönelme zamanının geldiğini belirtti. İnşaat, gayrimenkul, turizm ve enerji alanlarında faaliyet gösteren AB Grup Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Bayrak, “Biz de bu misyon ve bilinçle yatırımlarımıza hız veriyoruz. Bu nedenle yatırımlarımızı iki katına çıkararak 2018’in ikinci yarısı ve 2019’da yaklaşık 120 milyon liralık yatırıma başlıyoruz” dedi.  “Seçimlerin geride kalmasının inşaat sektörüne de birçok olumlu etkisi olacak” diyen Bayrak şöyle konuştu:

GÜVENEN KAZANIR
“İlk olarak yakın zamanda düşecek olan döviz kuru nedeniyle, inşaat maliyetleri de düşecek, konut fiyatlarında da böylelikle istikrar sağlanacağı için yatırımlar da hızlanmış olacak. Siyasetteki belirsizlik ortamının da ortadan kalkması ile 100’e yakın sektörü besleyen hem inşaat sektörü hem de diğer sektörler yakında nefes alacak. Türk iş dünyasının artık kriz dedikodularına ve döviz manipülatörlerince fısıldanan kötü niyetli kriz yalanlarına kulak tıkamasının zamanı geldi ve geçiyor. Hükümetimiz ne kadar başarılı adımlar atıyorsa atsın, doğru kararlar alırsa alsın, ülkemiz kalkınacaksa iş insanlarımızın cesur adımları sayesinde kalkınacak. Sergilenen her cesur girişim ve yatırım, ülkemizin aydınlık yarınları için konulmuş bir tuğla olacak. Bu ülkeye güvenen daima kazanacak. Buna eminiz.”

Yatırım aşireti

İSTANBUL’DA YENİ YATIRIM
İstanbul’da dev projelere imza atacaklarını belirten Bayrak, “İstanbul’da son dönemde Güneşli AB Yaşam Evleri, Nişantaşı Bayrak Konakları ve Eyüp Esen Park Evleri projelerimizi tamamladık. Ayrıca, Seyrantepe’de yapımını planladığımız lüks konut projesine de önümüzdeki sonbahar aylarında start vereceğiz. Öte yandan çok talep gören Beşiktaş, Nişantaşı Bayrak Konakları projesine yine aynı bölgede Fulya’da yine Bayrak Konakları Fulya adını taşıyacak, 98 konutluk lüks gayrimenkul projesinin startını da bir kaç hafta içinde vermiş olacağız” diye konuştu.  Bayrak, projelerini İstanbulla sınırlı tutmadıklarını da belirterek, Türkiye’ye döviz kazandıracak yurt dışı projelere de imza attıklarını söyledi.

Yatırım aşireti

KOMŞUYA ATIKTAN ENERJİ ÜRETİYOR
AVRUPA’daki yatırımlarına ilk olarak Yunanistan’dan başladıklarını hatırlatan Bayrak, “Atina’da satışa sunduğumuz lüks rezidans dairelerden oluşan konut projesinin dışında şehrin yeni Marinası’nın inşaatına da başladık. Yunanistan’dan sonra İngiltere’de de lüks konut projelerimize hız vereceğiz. 2018’in sonlarına doğru Yunanistan’daki projelerimizi tamamlamayı hedefliyoruz. Londra’da fiyatlar 250 bin sterlinden başlayacak lüks konut projemizi ise 2019 yılı Haziran ayında bitireceğiz. Yine Yunanistan’ın Florina bölgesinde 4 Magawatt’lık elektrik santrali projesine de start verdik. Bu ay sonunda tamamlanacak olan Enerji santrali tarım atıklarından enerji üretiyor. Santral 1 Ağustos itibarıyla Yunanistan’a fatura kesmeye başlayacak. Santral için Yunanistan ile 20 yıllık bir anlaşma yaptık” dedi.

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