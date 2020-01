‘Yatırım artar fiyat dengelenir’

TARIM ve hayvancılık sektörünün uzun süredir beklediği kredi müjdesi önceki gün açıklandı. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 2022 yılı sonuna kadar kullandıracağı düşük faizli tarımsal kredilerin limitleri ve kriterleri yeniden belirlenirken, tarımsal kredilerde yüzde 9’a kadar düşürülen faizler, düşük faizli işletme ve yatırım kredilerinde, üç istisna dışında, minimum yüzde 50 indirimli uygulanacak ve yüzde 4.5’a çekilecek. Hayvancılıkta belli koşulların sağlanması durumunda indirim oranı yüzde 100’e kadar çıkabilecek ve sıfır faizle kredi kullandırılacak.

FİYAT YÜKSELİŞİNİ ÖNLER

Açıklanan bu kararın ardından biz de hayvancılık sektörüne etkilerinin ne olacağını araştırdık. Kredi limitlerinin artmasının ve faiz indirimlerinin hayvancılık sektörüne büyük bir fayda sağlayacağına dikkat çeken, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, “Hayvancılıkta 5 milyon TL’lik limit uzun yıllardır aynıydı. Bunun artmasıyla birlikte hayvancılık sektöründe olanlar eli güçlenmiş oldu. Köyünde hayvan bakan, besicilik yapan çiftçimizin faize harcayacağı para cebine kalacak. Belki yine çok fazla kâr elde edemeyecek ama büyük zararlar da ortadan kalkacak. Besici için bulunmaz bir fırsat var. Geçmiş dönemlerde besici, özel bankalardan yüzde 20-25 faizle ancak kredi alabiliyordu. Hatta bir dönem bu faiz oranları yüzde 40’a kadar çıkmıştı. Maliyetlerdeki bu artış tüketiciye de olumsuz yansımıştı. Şimdi besicinin maliyetleri düşeceği için en azından pazardaki et fiyatların yükselmesinin önüne geçilecek. Eğer

süreç böyle devam eder, ithalatın da önü açılmazsa besici rahat edecek”

dedi.

BİRLİKLER MUTLU

Son kararla birlikte üretici birliklerinin söz konusu kredilerden ve avantajlardan yararlanabileceğini söyleyen Tunç, “Geçmişte bu kredileri kullanamıyorduk. 5200 sayılı kanunla kurulan üretici birlikleri olarak kapsam dışında kalmamamız gerektiğini birçok kez iletmiştik ve şimdi birlikle olarak kapsam içine alındık. Örneğin et ve süt konusunda kurulmuş bir birlik bu kredilerden yararlanarak, kendi üretim ya da paketleme tesisini kurabilecek. Soğuk hava deposu yatırım yapabilecek. Böylece üreticiden

tüketiciye olan mesafe da daralmış olacak.

Uygun şartlarda yatırım yapan birlikler sayesinde aracı sayısı azalarak tüketiciye daha çabuk ulaşılacak. Bu da piyasaya sunulacak ürünün artmasına ve fiyatların dengede kalmasına yardımcı

olacak. Birlikler olarak geçmişte yaptığımız yatırımlarda söz konusu avantajlardan yararlanamadığımız için özel girişimlerden bir farkımız kalmıyordu. Hem üreticimize hem de tüketicimize istediğimiz imkanları sağlayamıyorduk” diye konuştu.

HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE LİMİTLER NASIL DEĞİŞTİ

1- Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde kredi üst limiti 12.5 milyon TL’den 25 milyon TL’ye çıktı.

2- Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde kredi minimum yüzde 50 faiz indirimiyle kullanılarak yüzde 4.5’e çekilecek

3- Geleneksel hayvansal üretimde ise 250 bin lira olan kredi üst limiti, 1.5 milyon TL’ye çıktı.

4-Bu alanda 100 bin liraya kadar krediler sıfır faizli olacak.

5- Eğer 100 bin TL üzerinde kredi kullanılacak faiz minimum yüzde 50 indirimli olacak.

6- Üst limiti 5 milyon lira ve faiz indirimi yüzde 50 olan büyükbaş hayvan besiciliğinde kredi limiti yüzde 100 artışla 10 milyon liraya çıkarıldı.

7- Büyükbaş hayvan besiciliğinde de yatırım kredilerinde öncelikli bölge yatırımı, atıl işletme alımı, genç ve kadın girişimciye her birine yüzde 10 ilave faiz indirimi uygulanacak.

8- Büyükbaş hayvan besiciliğinde faiz indirim üst limiti yüzde 90 olacak.

9- Küçükbaş hayvancılıkta da kredi üst limiti 3 kat artırılarak 15 milyon liraya çıkarılacak. Buradaki

kredi indirim oranı yüzde 75’ten başlayacak.

10- Hayvancılıkta belli koşulların sağlanması durumunda indirim oranı yüzde 100’e kadar çıkabilecek ve sıfır faizle kredi kullandırılacak.

YÜKSEK FAİZLİ KREDİLER KAPANACAK

GEÇMİŞTE kendi birliklerinin yaptığı Amasya Suluova’da yatırım hakkında da örnek veren Bülent Tunç, “Bu tesisin yatırımı için özel bir bankadan yüksek faizle kredi almak zorunda kalmıştık. Burada bazı finansal sorunlar yaşanıyordu. Eğer faizsiz ya da çok düşük faizle kredi kullanarak bunu yapmış olsaydık çok daha farklı olurdu. Şimdi Ziraat Bankası’nın sağlayacağı yeni kredi avantajı ile özel bankaya olan borcumuz kapatacağız ve büyük bir avantaj yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

100 BİN TON İNDİRİMLİ ET SATILDI

ET ve Süt Kurumu (ESK), tüketiciye indirimli et satışı uygulaması kapsamında 100 bin ton eti tüketiciyle buluşturdu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, et fiyatlarının düşürülmesi amacıyla 2017’de başlatılan uygulama

kapsamında 81 ilde şubesi bulunan anlaşmalı marketlere indirimli et satışı yapıldı. Zincir marketler, ülke genelinde bugüne kadar 100 bin ton ESK markalı eti, kilogramı 32 liradan kıyma, 35 liradan kuşbaşı şeklinde tüketiciye ulaştırdı. Et ve Süt Kurumu’nun

indirimli et uygulaması ile son 2 yıl boyunca kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında artışın önüne geçildi.