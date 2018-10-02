Yataş, yurtdışındaki mağaza sayısını 60’a çıkardı
Yataş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop, 2018 sonuna kadar hedeflerinin yurtdışındaki açılan yeni mağaza sayısını 25’e, toplam mağaza sayısını ise 86’ya çıkarmak olduğunun altını çizdi.
MAĞAZA SAYISI 60’A ÇIKTI
Yatak, ev tekstili ve mobilya sektörünün önemli firmalarından Yataş Grup, 2030 yılına kadar en az dört ülkede pazarın ilk beş markası içerisinde olmayı hedefliyor. Şirket, bu doğrultuda Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de aynı gün içinde üç ayrı Yataş Bedding mağazası açtı. Budapeşte’deki üç yeni mağazayla birlikte yurtdışı mağazalarının sayısı 60’a ulaştı.
Açılışlarda konuşan Yataş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop, şunları söyledi: “Yataş Grup olarak en önemli hedefimiz sözde değil özde bir dünya markası olmak. Bütün stratejilerimizi de bu doğrultuda şekillendiriyor, hem yurtiçinde hem de yurtdışında yeni mağazalar açmayı sürdürüyoruz. Bugün 49 ülkeye ihracat yapan bir marka olarak dünya pazarlarından daha büyük pay almayı arzu ediyoruz. Bu çerçevede arkamıza aldığımız Turquality desteğiyle Avrupa ve Ortadoğu pazarında daha da büyümeyi planlıyoruz. Bu yılın sonuna kadar yurtdışında açtığımız yeni mağaza sayısını 25’e, toplam mağaza sayımızı ise 86’ya çıkarmayı hedefliyoruz.”
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