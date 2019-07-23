Yat turuna ilgi büyük
MERSİN'in Erdemli ilçesinde, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte vatandaşlar mavi sularda serinlemek ve farklı bir gün geçirmek için yat turlarına katılarak stres atıyor.
Vatandaşlar, Akdeniz’in mavi serin sularında yüzmek ve güzel vakit geçirmek için hareket eden yatlar vatandaşlara gün boyu güzel anılar yaşatıyor. Günübirlik düzenlenen yat turlarıyla bir günde 8 saatlik gezi ve animasyonlarla serin suların tadını çıkartan vatandaşlar, gün kararmaya yakın ise geri dönüyor.
Yat turuna katılan Özlem Onar, "Havaların çok sıcak olması nedeniyle Akdeniz’in mavi sularında serinlemek ve güzel vakit geçirmek için yat turuna katılmak istedik. Çok güzel aktiviteler yapılıyor. Animasyonlarla eğleniyoruz, yüzerek te serinliyoruz. Herkese tavsiye ederim" dedi.
Yat turu işletme sahipleri ise, "Turlara katılan tatilcilerimize gün boyu güzel gün geçirmeleri için çalışıyoruz. Hem denize giriyorlar hem de eğleniyorlar. Bu yıl Yat turuna olan ilgi oldukça fazla. Yaz sezonunun çok güzel geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.
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