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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.04.2018 - 13:25, Son Güncelleme:

Yastık altından 335 kilo altın çıktı!

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Yastık altından 335 kilo altın çıktı!

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Altın tahviline vatandaşımız güvendi ve ilgi gösterdi. İkinci talep toplama döneminde 7 bin 100 kişi bin 335 kilogram altını yastık altından çıkararak, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına yatırdı" dedi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla geçen yıl başlanan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçlarına vatandaştan gelen yoğun ilgi sonucunda, bu yıl da devam etme kararı aldıklarını hatırlattı.

Bu kapsamda Hazine Müsteşarlığı tarafından 26 Mart-20 Nisan tarihlerinde 81 ilde Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yatırımcılardan taleplerin toplanmaya başlandığını belirten Şimşek, yeni ihraç döneminde tanıtım faaliyetleri kapsamında reklam filmleri hazırlandığını ve yatırımcıların bu araçlara yönelik her türlü sorularına cevap bulabilecekleri bir internet sitesinin de hayata geçirildiğini söyledi.

Şimşek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası taleplerinin geçen seneki ihraca paralel bir şekilde devam ettiğine işaret ederek, "Hazine'nin yeni bir enstrüman olarak ortaya koyduğu altın tahviline vatandaşımız güvendi ve ilgi gösterdi. İkinci talep toplama döneminde ilk 3 hafta sonunda 7 bin 100 vatandaşımız bin 335 kilogram altını yastık altından çıkararak, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına yatırdı. Böylelikle geçen yılki ihraçla beraber toplam 683 milyon lira değerinde 3,8 tonluk altın toplanmış oldu." ifadesini kullandı.

"HER AÇIDAN KAZANÇLI BİR YAPI"
Hazinenin altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası yatırımcıların her açıdan kazanacağı bir yapı oluşturduğunu anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar, hem risk alarak hem de getiri elde etmeksizin atıl bir şekilde yastık altında tuttukları altınlarını hiçbir maliyete veya komisyona katlanmaksızın cazip bir getiri elde ederek devlet güvencesinde saklama imkanına kavuşmuştur. Aynı zamanda atıl duran altınları için getiri de elde etmeye başlamıştır. Bu senetlerin yatırımcıya sunduğu yıllık getiri oranı yüzde 2,4'dir. 100 gram altını karşılığında bu yatırım araçlarını alan bir vatandaşımız 6 ayda bir net 1,2 gram altın karşılığı lira getiri elde edecektir. Bilindiği gibi mevcut tahvil, bono ve kira sertifikalarında vergi oranı yüzde 10 olarak uygulanıyor. Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının cazibesini artırmak için vergi oranı sıfıra indirilmiştir. Böylece normal senetlerde 100 lira getiri sağlayan bir vatandaşımız bu getirisi üzerinden 10 lira vergi öderken, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına yatırım yaptığında 100 liranın getirisinin tamamı kendisinin olacaktır. Yani yatırımcılar bir yandan oldukça cazip bir getiri elde ederken diğer yandan elde ettiği getiriden hiçbir şekilde vergi ödememektedir. "

"GERÇEK ANLAMDA MİLLİ PROJE"
Şimşek, vatandaşların biriktirdiği altınlarını devlet güvencesinde saklayarak, hem getiri elde ettiğini hem de ülke ekonomisine, rezervlerine destek olduğunu vurgulayarak, "Bu gerçek anlamda milli bir projedir ve vatandaşlarımız tarafından sahiplenilmiştir." dedi.

Altın tahvilinde ikinci ihraç döneminin devam ettiğini belirten Şimşek, "20 Nisan tarihinde sonlanacak ikinci talep toplama dönemi içerisinde vatandaşlarımız 'altin.hazine.gov.tr' adresinden talep toplamaya aracılık eden Ziraat Bankası şubelerini öğrenerek atıl olarak beklettikleri altınlarıyla altın tahvili veya altına dayalı kira sertifikası alarak bu senetlerin avantajlarından yararlanabilir." diye konuştu.

 

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