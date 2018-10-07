Yastık altından 217 milyon çıktı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
07.10.2018 - 20:49, Son Güncelleme:

Yastık altından 217 milyon çıktı

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Yastık altından 217 milyon çıktı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından borcunu kapatan vatandaşa uygulanan yüzde 24 indirim kampanyasına yoğun talep oldu.

Kampanyanın ilk 11 günde katılan vatandaşların yüzde 95’i 217 milyon TL’lik borçlarını yastık altı diye tabir edilen kişisel tasarruflar ile kapattı. Kampanyanın ilk 11 gününde 4 bin 955 konut ve işyeri alıcısı 212 milyon 35 bin TL’lik borçlarını kapatarak tapularını almaya hak kazandı. 527 kişi de borcunun belli bir kısmını kapatıp, 16 milyon 455 bin lira ödeyerek yüzde 24 indirim kampanyasından yararlandı. Kısmı ödeme yapan vatandaşlar ile kampanyanın ilk 11 gününde toplam 5 bin 482 vatandaşı yararlandı. Toplam 228 milyon 490 bin TL’lik borcun 217 milyon TL’si yastık altından ödendi. Vatandaşların yüzde 24 indirimle borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandığını ifade eden TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Kampanyamızdan ilk 11 günde yararlanan vatandaşlarımızın yüze 95’i borcunu “yastık” diye tabir ettiğimiz kişisel tasarrufları ile kapattı” açıklamasında bulundu.”Bizim politikamız gereği muhatap olduğumuz kitle, dar gelirli ya da orta sahip aile ve bireylerdir” diyen Turan, şöyle devam etti: “Bu kesimin en rahat ve en kolay ödeme yapabilmeleri için sürekli kampanyalar düzenliyoruz. Gerek katılım oranı gerekse kredi kullanmadan ödeme yapılan oran bizleri sevindirdi. Kredi kullanılmadan tasarruf ile gelen ekonomiye kazandırıldı.‘’ Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 19 Ekim 2018 tarihine kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirterek, “Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak” dedi.

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