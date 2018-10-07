Yastık altından 217 milyon çıktı
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından borcunu kapatan vatandaşa uygulanan yüzde 24 indirim kampanyasına yoğun talep oldu.
Kampanyanın ilk 11 günde katılan vatandaşların yüzde 95’i 217 milyon TL’lik borçlarını yastık altı diye tabir edilen kişisel tasarruflar ile kapattı. Kampanyanın ilk 11 gününde 4 bin 955 konut ve işyeri alıcısı 212 milyon 35 bin TL’lik borçlarını kapatarak tapularını almaya hak kazandı. 527 kişi de borcunun belli bir kısmını kapatıp, 16 milyon 455 bin lira ödeyerek yüzde 24 indirim kampanyasından yararlandı. Kısmı ödeme yapan vatandaşlar ile kampanyanın ilk 11 gününde toplam 5 bin 482 vatandaşı yararlandı. Toplam 228 milyon 490 bin TL’lik borcun 217 milyon TL’si yastık altından ödendi. Vatandaşların yüzde 24 indirimle borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandığını ifade eden TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Kampanyamızdan ilk 11 günde yararlanan vatandaşlarımızın yüze 95’i borcunu “yastık” diye tabir ettiğimiz kişisel tasarrufları ile kapattı” açıklamasında bulundu.”Bizim politikamız gereği muhatap olduğumuz kitle, dar gelirli ya da orta sahip aile ve bireylerdir” diyen Turan, şöyle devam etti: “Bu kesimin en rahat ve en kolay ödeme yapabilmeleri için sürekli kampanyalar düzenliyoruz. Gerek katılım oranı gerekse kredi kullanmadan ödeme yapılan oran bizleri sevindirdi. Kredi kullanılmadan tasarruf ile gelen ekonomiye kazandırıldı.‘’ Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 19 Ekim 2018 tarihine kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirterek, “Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle