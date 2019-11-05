Yastık altı rekoru

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYastık altı rekoru
GeriEkonomi Yastık altı rekoru
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
05.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yastık altı rekoru

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yastık altı rekoru

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması, düşük faizli ve yerli kaynağa dayalı finansman imkânı sağlanması amacıyla başlatılan altına dayalı tahvil ihracında rekor geldi.

Bu yıl 82.3 ton altın karşılığı tahvil ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. Finansman araçlarının çeşitlendirilmesi, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurtiçi tasarrufların artırılması ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 2017 yılının ekim ayından itibaren altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı başlatıldı.

Bireysel yatırımcılara yönelik Ekim 2017 döneminde yaklaşık 2.5 ton, Nisan 2018’de 1.9 ton, geçen yılın eylül-ekim talep toplama döneminde 2.1 ton altına dayalı senet ihracı yapıldı. Söz konusu ihraç süreci geçen yılın aralık ayında başlayan ve bu yılın şubat ayına kadar devam eden talep toplama dönemi sonunda 1.1 ton altın karşılığı senet ihraçlarıyla devam etti. Altın ihraçları, bireysel tasarruflar açısından güvenilir bir yatırım imkânı sağladı. Bu yıl bireysellerin yanında kurumsal yatırımcılara yönelik de altına dayalı senet ihraçlarına başlandı. Bu kapsamda şubat, haziran, eylül, ekim ve kasım aylarında ihraçlar gerçekleştirildi. Kurumsal yatırımcılara ihraçlar şubatta 26.1 ton, haziranda 8 ton, eylülde 20.8 ton, ekimde 15.6 ton ve kasımda 10.3 ton oldu. Bu sayede piyasadaki Türk lirası likidite koşullarını olumsuz etkilemeden finansman imkânı sağlandı. İhraçlarda Hazine finansmanı oldukça önemli ve etkin bir kaynak haline geldi. Bu ay ki son ihraçta ilk kez 995/1000 saflıktaki 1 kilogramlık külçe olanlar dışındaki farklı ağırlıkta saflık derecesi bulunan altınlar da kabul edilerek, altın ihraçlarının kapsamı en geniş boyuta taşındı. Bununla birlikte, altın ihraçlarında 2017 yılında yüzde 2. 4 düzeyinde olan yıllık kupon ve kira oranları, bu yıl yapılan son ihraçta yüzde 1.5 seviyelerine kadar geriledi ve böylelikle borçlanma koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunuldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle