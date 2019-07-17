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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
17.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yaşlılık tehlikesi!

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Yaşlılık tehlikesi!

Son 2-3 günde ‘FaceApp’ adında bir fenomen uygulama doğdu. Herkesin sosyal medya hesabında yaşlanmış fotoğraflarını paylaşmasının sebebi FaceApp uygula-ması. Bu işin eğlence boyutu. Madalyonun arkasındaysa kullanıcı verilerinin toplanması, üçüncü taraflarla paylaşılması ve reklam amaçlı kullanılması var.

 

SON birkaç günden beri sosyal medyanın yeni bir fenomen uygulaması var. Rus ‘Wireless Lab’ tarafından 2017’de yayınlanan ‘FaceApp’ten bahsediyoruz. En bilinen özelliğiyle ‘yaşlandırma uygulaması’ da diyebiliriz. Akıllı telefonlara indirilen bu uygulama, görüntü işleme teknolojisiyle çalışıyor. Fotoğrafınızı çekiyorsunuz veya galeriden yüklüyorsunuz. Sonra birkaç dokunuşla filtreden geçiriyorsunuz. İşte bu kadar. Birkaç dokunuşla kendinizi 70’li yaşlarda buluyorsunuz. Yaşlanmanın yanı sıra ücretsiz olarak gençleşmek, saç şeklinizi değiştirmek ve gözlük takmak gibi filtreler kullanılabiliyor. Yani para ödemeden eğleniyorsunuz. İşte bu yüzden FaceApp, özellikle son 2-3 günden beri viral bir şekilde patladı. Ünlü ünsüz herkes bu uygulamayla yaptığı yaşlı fotoğraflarını paylaşıyor. Mesela, şu anda Instagram’ı açın ve hikâyelere (stories) bölümüne bakın. Mutlaka birkaç fotoğraf denk gelecektir.

ALDIĞI İZİNLER KRİTİK

Buraya kadar işin eğlence boyutunu anlattık. Ancak kullanıcıların bu tip ücretsiz olan servislerde unutmaması gereken bir söz var. O da, “Aldığınız hizmet karşısında bir ücret ödemiyorsanız, ürün aslında sizsiniz.” Google, nasıl sizi arama motoruyla dünyanın bilgisine ücretsiz ulaştırıp, sizi reklam ürünü olarak kullanıyorsa FaceApp de bunun küçük boyutlusunu gerçekleştiriyor. Yani sizin bilgilerinizi alıyor ve bu verilerinizi üçüncü taraflarla ve reklam verenlerle paylaşıyor. Uygulamayı indirdikten sonra sizden bazı izinler alınıyor. Bu izinler arasında yok yok. Kamera, çekilen fotoğraflar, videolar, cihaz içeriğini görüntüleme... Bunlar yalnızca bazıları. Uygulama mağazalarına girerek FaceApp’in istediği izinleri görebilirsiniz.

İş bununla sınırlı değil. Aynı zamanda bir de ‘Gizlilik Sözleşmesi’ne göz atın. Verdiğiniz bu izinlerden toplanan verilerin nasıl kullanıldığı ‘Gizlilik Sözleşmesi’nde yazıyor. Özellikle birkaç madde var ki, siz eğlenirken toplanan verilerin hangi amaçlarla kullanılabileceğini açık açık gösteriyor.

Yaşlılık tehlikesi

İŞTE O 3 MADDE

Kullanıcı içeriğini ve bilgilerini (Çerezler (cookie), log kayıtları, konum ve kullanımdan gelen verilerden fazlası olabilir) FaceApp’in parçası olduğu şirketlerle paylaşabiliriz. Ortaklar bu bilgileri, kendi servisleri ve kullanıcılara verdikleri hizmeti iyileştirmek için kullanabilir.

Ayrıca bilgilerinizi, çerezler, log kayıtları, cihaz tanımlayıcıları ve konum verileri gibi araçlardan gelen bilgileri, hizmet vermemize yardımcı olan üçüncü taraf kuruluşlarla (Servis sağlayıcılar) paylaşabiliriz. Servis sağlayıcılarımıza, ‘makul’ bir şekilde gerekli olan bilgilerinize erişim sağlanacaktır.

Çerez verileri gibi belirli bilgileri üçüncü taraf reklam ortaklarıyla da paylaşabiliriz. Bu bilgiler, üçüncü taraf reklam ağlarının yanı sıra en fazla ilgi çekeceğine inandıkları hedeflenmiş reklamlar yayınlamasına olanak tanıyacaktır.

Çağımız veri çağı ve sosyal medyada paylaşılan her içerik bir dijital ayak izi bırakıyor. En değerli verilerin başında ise fotoğrafların olduğunu unutmayın.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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