Yaşları küçük icatları büyük

İSTANBUL Ticaret Odası’nın (İTO) girişimciliği desteklemek için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile bilim odaklı çocuk ve gençler, kuluçka merkezi Fikir Değirmeni’nin organize ettiği ‘Fikir Sahnesi’nde, çocuk girişimciler, projelerini anlattı. Yaşları 11 ile 15 arasında değişen çocuk girişimciler, evsel atıkların geri kazanımı için ev halkını bilinçlendirici videolardan, çocukların kendi çizgi filmlerini yapabilecekleri platforma; kitapları online ortama taşıyarak çocuklara yük olan okul çantalarının ortadan kaldırılmasından, özgüveni yüksek çocukların yetiştirilmesine; doğru meslek seçimlerinden, sokak hayvanlarının sığınabileceği evlere kadar projeleri ile umut verdi. BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, “Kapımız her yaştan yenilikçi iş fikri olan girişimciye açık” derken Fikir Değirmeni Kurucusu Burak Kartal da “Çocuklarımızın yeteneklerini keşfederek, onları geliştirme imkanıyla buluşturarak geleceğin bilim insanlarına katılmalarına yardımcı olmayı istiyoruz” dedi.

FİKİR SAHNESİ’NDEKİ 10 PROJE

1-Evsel atıkları değerlendirene ödül: 11 yaşında Defne Dursun, evsel atıkların değerlendirilmesini sağlamak için ‘DIY Center’ iş fikrini geliştirdi. İş fikri kapsamında evsel atıkların nasıl değerlendirileceği videoları hazırlayacak. Kişiler videoları izleyerek geri dönüşüm sağlayabilecek. Oyunlaştırma odaklı bir platform olacak. Geri dönüşümlerini ekleyenlere rozet verilecek. Video izleme sayısı, geri dönüşüme katkıya göre de puanlama oluşturacak. Haftanın, ayın ve yılın geri dönüşümünü destekleyen bireylere ödül gönderilecek.

2- Herkes kendi çizgi filmini yapabilecek: 11 yaşındaki Maya Özgür tarafından geliştirildi. Yerli çizgi filmleri ve ögelerini arttırmak, ailelere daha çok seçenek sunabilmek için bir platform iş fikri geliştirdi. Çocukların kendi karakterlerini oluşturabilecekleri bir platform oluşturacak. Yetişkinler ise platformun sağladığı imkanlar ile kolaylıkla kendi animasyonlarını tasarlayabilecek, bunların satışını site üzerinden sağlanacak

3- Ağır okul çantasına son: Yusuf Avcı 12 yaşında. Okullarda kullanılan kitapların içerikleri güncellenerek e-kitap haline getirilecek. Oluşturacak e-kitaplar tabletlerde, bilgisayarlarda ve telefonlarda çalışabilecek.

4-Çocukların özgüvenini geliştirecek: 12 yaşındaki Muzaffer Utku Gencay, aile içerisindeki eğitimi arttırmak, özgüveni yerinde, iletişimi güçlü bireyler yetiştirmek için aile danışmanlık iş fikrini geliştirdi. Ailelerin çocuklarıyla nasıl iletişim kurabileceklerine yönelik planlar ve programlar hazırlayacak. Ailelere sıkılmadan dinleyecekleri, 2 aylık uygulamalı eğitimler hazırlayacak.

5-Öğrencileri başarıya teşvik edecek: Muhammed Talha Vardi, süreğen hastalığı olan öğrencilere online eğitimin verileceği “Sen de Başarırsın” adlı platformunu kuracak. Bu platformda sürekli hastalığı olan öğrencileri, eksik olduğu ve almak istediği eğitimlerin öğretmenleri ile bir araya getirecek. Öğretmenler profillerinde kendilerini tanıtıp, verebilecekleri eğitimleri yazacak. Öğrenciler inceleyip, kendisi için uygun olan eğitimi seçip derse katılacak.

6-Doğru mesleği seçtirecek: 12 yaşındaki Efe Hüseyinoğlu, küçük yaşta doğru meslek seçimine yönlendirmek için “Hayal Mentorum” adlı platformu geliştiriyor. Platform kapsamında 10-18 yaş bireylere online yardımcı olacak ve farklı meslek dallarındaki bireylerin bulunduğu bir mentoring sistemi kuracak. Uzman kişilerden mesleklerin imkanları ve çalışma alanları tanıtılacak.

7-Sokak hayvanları için otomatik ev: 12 yaşındaki Reyhan Güllüce, sokak hayvanları için Otomatik Hayvan Evi (OHE) geliştiriyor. Her OHE’nin kendine özel kontrol sistemi olacak ve hasar aldığında kontrol merkezine çağrı yollayarak, konumunu belirleyecek. OHE’nin duvarları yalıtımlı ve korumalı yapılıp rutubet riski en aza indirilecek. İçerisinde ise mama ve su sistemi ile hayvanlara özel dekorlar bulunacak.

8-Herkes kendi takımını kuracak: Yunus Emre Özer 13 yaşında. Türkiye’de spor algısını artırmaya yönelik spor uygulaması geliştirdi. Uygulama kapsamında farklı spor branşlarındaki kişileri bir araya getirecek. Uygulama oyunlaştırılmış bir şekilde olacak. Mahalle arasında derecelendirme ile en çok spora katılan kişiler haftalık ve aylık en çok spor yaptığı kişilerle buluşturulacak.

9-Online ödev platformu: Azra Toraman, ‘DEHA’ adında bir eğitim platformunu kuruyor. Platform kapsamında 11-18 yaş aralığında ortaokul ve lise öğrencilerinin, proje ödevlerini uygulama üzerinden interaktif olarak almalarını sağlayıp, oyunlaştırılmış online ödev platformu oluşturulacak. Ödev sistemini bir platform üzerinden yürüterek öğretmenlerin, proje değerlendirme süreçlerini kolaylaştırıyor.

10-Öğrencileri sosyal sorumluluk projelerine dahil edecek: Cemre Nil Çelik, teknolojiyi kullanarak liseli öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine dahil olmalarını, sosyalleşmelerini ve gönüllülük bilincini kazanmalarını amaçlayarak bir uygulama hayata geçirecek. Uygulama kapsamında öğrencilerin düzenlenecek olan sosyal sorumluluk etkinliklerine katılmaları sağlanacak.