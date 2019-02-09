Yased’de Ayşem Sargın dönemi
Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) Yönetim Kurulu Başkanlığına Ayşem Sargın seçildi. YASED’in 38. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın seçildi. SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, Başkan Vekili oldu. Başkan Yardımcılıklarına PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın, Siemens Türkiye Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ile PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel seçildi. YASED’in Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: “Aslı Başgöz, Antoine Aoun, Aykut Ferah, Cengiz Eroldu, Colman Deegan, Galip Alp Günvaran, İsmail İhsan Necipoğlu, Kıvanç Zaimler, Mete Hüsemoğlu, Murat Kansu, Mustafa Seçkin, Osman Okyay, Özgün Soy, Sinan Şahinbaş, Tolga Gürkan. Denetim Kurulu; Ethem Kutucular, Güneş Söğütoğlu, Nesrin Tuncer.”
Başkan Sargın, gelecek dönemde, Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırım akışından hak ettiği payı alması çalışmalarının süreceğini belirtti.
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