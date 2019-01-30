Yaşam kalitesi en yüksek ülke Kanada
20 bin kişinin katıldığı ankette Kanada, eğitim sistemi, işgücü piyasası ve sağlık sistemleri kategorisinde üst sıralarda yer aldı.
Küresel pazarlama iletişimi şirketi VMLY&R ile Pennsylvania Üniversitesi’ne bağlı Wharton School tarafından yapılan en iyi ülkeler sıralamasında göre Kanada, arka arkaya son 4 yıldır yaşam kalitesinin en yüksek olduğu ülke seçildi.
Ankete katılanlar Kanada’yı politik istikrar ve devlet eğitim sisteminin kalitesi açısından ilk sırada, işgücü piyasasının sunduğu fırsatlar açısından ikinci sırada ve devlet sağlık sisteminin kalitesi açısından beşinci sırada görmekte. Kanada, Asya ülkelerinin gerisinde kaldığı alım gücü kriteri hariç, anketin dayandığı tüm kriterlerde, ilk on sırada yer alıyor. 2019 yaşam kalitesi sıralamasında, Kanada’yı, İsveç, Danimarka, Norveç, İsviçre ve Finlandiya izliyor.
Anket 80 ülkeyi kapsıyor ve 20 binden fazla küresel vatandaşın katılımıyla 75 farklı kritere dayanılarak yapıldı.
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