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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.01.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Yasak kalktı, uçuşlar başladı! 29 Eylül 2017'den beri ilk kez...

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Yasak kalktı, uçuşlar başladı! 29 Eylül 2017'den beri ilk kez...

Türkiye'nin Irak'taki Süleymaniye Havalimanı'na uyguladığı 15 aylık uçuş yasağını kaldırmasının ardından direkt uçak seferleri bugün başlıyor. IKBY Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Ümit Sabah: "IKBY'ye seferleri olan THY ve diğer uçak firmalarının bölgenin ticaretine olumlu etkisi olacak. Bundan sonra Süleymaniyeli iş adamları ürünlerini kara yoluyla değil, doğrudan hava kargo taşımacılığıyla Süleymaniye'ye ulaştıracak ve bu da işlerinin daha da kolaylaşmasını sağlayacak" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Irak'taki Süleymaniye Havalimanı'na uyguladığı 15 aylık uçuş yasağını kaldırmasının ardından direkt uçak seferleri bugün yeniden başlıyor.

Irak'ın kuzeyindeki iki uluslararası havalimanından biri olan Süleymaniye'den Türkiye'ye haftanın yedi günü başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere diğer hava yolu firmalarıyla direkt seferler başlayacak. 

Uçuş yasağının başladığı 29 Eylül 2017'den itibaren, Bağdat ve Erbil Uluslararası Havalimanı üzerinden aktarmalı bir şekilde seyahat eden bölge halkı artık zaman ve paradan tasarruf edecek. Seferlerin yeniden başlaması kapsamında, havalimanı çalışanları da uçuşlar için hazırlıklar yapıyor. 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Ümit Sabah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Sivil Havacılık Kurumunun yayımladığı notam kapsamında Süleymaniye ile Türkiye arasında uçuşların düzenlediğini söyledi. 

Yasak kalktı, uçuşlar başladı 29 Eylül 2017den beri ilk kez...

Tüm tarafların çabası sonucu uçuşların yeniden başladığını belirten Sabah, "Olumlu yönde atılmış bir adım. Ekonomik olarak hem IKBY'ye hem de Türkiye'ye fayda sağlayacak." dedi.

Sabah, uçuşların Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilerin ilerlemesine katkı sağlayacağını ifade ederek, "IKBY'ye seferleri olan THY ve diğer uçak firmalarının bölgenin ticaretine olumlu etkisi olacak. Bundan sonra Süleymaniyeli iş adamları ürünlerini kara yoluyla değil, doğrudan hava kargo taşımacılığıyla Süleymaniye'ye ulaştıracak ve bu da işlerinin daha da kolaylaşmasını sağlayacak." diye konuştu. 

Uçuşların turizm sektörüne de olumlu yansımaları olacağını söyleyen Sabah, bölge halkının Türkiye'ye seyahatinin daha da yoğunlaşacağını dile getirdi. 

Yasak kalktı, uçuşlar başladı 29 Eylül 2017den beri ilk kez...

"TÜRKİYE BİZİM AÇIMIZDAN ÖZEL ÖNEME SAHİP"

Süleymaniye'de faaliyet gösteren hava yolu acente sahibi Dilşad Reşid de "Türkiye bizim açımızdan özel öneme sahip. Türkiye, Irak'ı Avrupa ve dünyaya bağlıyor. Artık yolcularımız, THY aracılığıyla Türkiye'ye ve dünyaya ulaşacak." ifadelerini kullandı. 

Uçuşların tekrar başlamasıyla acentelerin yüzünün güldüğünü belirten Reşid, yolcuların da artık Erbil ve Bağdat'tan aktarmalı zorlu bir yolculuk yapmadan doğrudan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden dünyaya uçabileceğini söyledi. 

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine önceki gün yaptığı açıklamada, Süleymaniye'ye 29 Eylül 2017'de uçuş yasağının getirildiğini hatırlatarak, 25 Ocak itibarıyla bu yasağın kaldırılacağını, THY tarafından İstanbul-Süleymaniye hattında haftalık 7 sefer yapılacak şekilde uçuşların yeniden başlayacağını bildirmişti.

 

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