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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
28.03.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Yaşadıklarını kayda almıştı... Kısa mesafeye rekor ceza!

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Yenikapı metro istasyonunda vatandaşlarla “kısa mesafe” pazarlığı yaparak taksiye almayan ve yaşananları kayıt alan bir genci azarlayarak tartaklayan 2 sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Araçları trafikten men edilen sürücülere toplamda 4 bin 530 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da geçtiğimiz Pazartesi günü geç saatte iş yerinden çıktıktan sonra Levent’ten metroya binen ve Yenikapı’da inen yazılımcı Uğur A., istasyon önünde bekleyen taksicilerin vatandaşlarla “kısa mesafe” pazarlığı yapması nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kaldı. Taksicilerin pazarlık içerisine girmesi ve onları almaması üzerine Uğur A., yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti. Dakikalarca kayıt alan genci fark eden bir taksi sürücüsü, onunla tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taksici, genci azarlayarak tartakladı. Yaşanan arbedede genç yanlışlıkla kayıttan çıktı. Olayın ardından yaşananları sosyal medya hesabından anlatarak paylaşan genç yazılımcı görüntüleri de ilgili birimlere göndererek şikayette bulundu.

SÜRÜCÜLERE 4 BİN 530 LİRA CEZA KESİLİP ARAÇLARI BAĞLANDI

Şikayetin değerlendirilmesi üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, plakaları tespit edilen 2 sürücüyü kıskıvrak yakaladı. Şubeye götürülen taksicilere, “Belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak” ve “ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak” suçlarından 2 bin 265’şer lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin kullandığı taksiler ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Konuyla ilgili açıklamada ise, “UDES kapsamında birden fazla yolcu almak ve ayrı ücret talep etmek fiilleri dolayısıyla gerekli yaptırımlar uygulanmış ve emniyet birimlerince araçlar, 30 gün süre ile trafikten men edilmiştir” denildi.

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