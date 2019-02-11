Yaşa takılanlar Anıtkabir’de
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), İstanbul, İzmir, Bursa, Adana ve Samsun’dan sonra başkent buluşmasında bir araya geldi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin öncülüğünde Türkiye genelinden katılım gösteren emekliler, 31 Mart seçiminden önce emeklilik yasasının çıkarılmasını istedi.Türkiye’nin 81 ilinden onbinlerce EYT’li Anıtkabir önünde buluştu. Ellerinde Türk bayraklarıyla Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine gelen üyeler, Anıtkabir’in merdivenlerinde toplu fotoğraf çektirdi. Daha sonra mozolenin girişinde Türk bayrakları açan grup, İstiklal Marşı’nı okudu, saygı duruşunda bulundu.Derneğin Samsun Temsilcisi Cengiz Tokmak, yaptığı açıklamada, Yenimahalle’de düzenleyecekleri etkinliğe katılmak amacıyla Ankara’ya geldiklerini söyledi. Etkinlik öncesi Anıtkabir’de toplandıklarını dile getiren Tokmak, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunlara çözüm bulunmasını talep ettiklerini dile getirdi.
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