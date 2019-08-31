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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.08.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Yasa dışı balık avcılığına 18 milyon lira ceza

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Yasa dışı balık avcılığına 18 milyon lira ceza

Geçen yıl yasa dışı balık avcılığıyla mücadele kapsamında 120 bin denetim yapıldı, 18 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Yasa dışı balık avcılığıyla mücadele kapsamında geçen yıl 120 bin denetim yapıldı, 18 milyon lira idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Akdeniz'de avcılık yapan balıkçılar için ise yeni av sezonu 16 Eylül'de başlayacak. 

Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir işletilmesi ve stokların güçlendirilmesi amacıyla Bakanlık tarafından son 10 yılda, 350 milyon (iç sulara sazan, yayın, şabut ve doğal alabalık, denizlere çipura, levrek, granyöz ve kalkan) balık su kaynaklarına bırakıldı. 

Geçen yıl yasa dışı balık avcılığıyla mücadele kapsamında 120 bin denetim yapılarak 828 ton su ürününe el konuldu. Denetimler sonucunda 18 milyon lira idari para cezası uygulandı. 

Su ürünleri sektörüne bugüne kadar yaklaşık 10 milyar lira destekleme yapıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni av sezonunun açılışını, İstanbul Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda bu akşam düzenlenecek programla gerçekleştirecek. 

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