Yasa çıktı ilk başvuran Çıtır Usta oldu

2004 yılından beri uygulamada olan iflas erteleme sistemi kaldırıldı yerine ‘Kurtarma anlaşması kurumu’ getirildi. Yasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinden

sonra dava açan ilk firma, sahip olduğu restoranların önemli bir bölümü AVM’lerde bulunan Çıtır Usta oldu. Şirket, yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca 29 Mart’ta mahkemeye başvurdu. Başvuru Çıtır Usta Gıda Tur. San. Ve Tic. Limited Şti. ve Dogati Gıda Tur. Paz. Tic. Limited Şirketi adına yapıldı.

HACİZLERE KARŞI KORUMAYA ALINDI

Bakırköy Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonrası karar 2 Nisan günü çıktı. Mahkeme, şirketin hacizlere karşı korumaya alacak tedbir kararı verdi. Mahkeme, iki şirket için 3 aylık mühlet kararı verdi.

ÜÇ KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ

Mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetim ve gözetimi için de 3 kişilik bir geçici konkordato komiseri heyeti atadı. Mali Müşavir Hakan H. Kıvanç, Mali Müşavir Murat Kutanoğlu ve Doç. Dr. Nihat Günman’dan oluşan heyet 20 günlük süre içinde, her iki şirketin mali durumlarını ortaya koyan ön rapor hazırlayacak. Mahkeme, her iki şirket için verdiği geçici mühlet kararının, tapu müdürlükleri, bankalara gönderilmesine hükmetti.

MALİ DENGESİ BOZULDU

Çıtır Usta adına mahkemeye başvuru yapan Avukat Erkan Karasu, ekonomide yaşanan sıkıntıların şirketin satışlarını etkilediğine işaret ederek bu durumun mali yapının zora girmesine neden olduğunu söyledi. Av. Karasu, mühlet kararının, ünlü markanın geleceği için önemli olduğunu işaret etti. Karasu, şirketin, yurt dışında da restoran açmak için hazırlıklarının olduğunu, yaşanan mali sıkıntı nedeni ile süreçte aksama yaşansa da, bu yöndeki kararlılığın devam ettiğini söyledi.

İLK BAŞVURU

Avukat Aslı Erdem ise, İcra İflas Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrası ilk konkordato başvurusunun yapıldığına işaret ederek “Mühlet kararı ile birlikte borçluyu koruyacak ve faaliyetinin aksamadan devam etmesine imkan verecek şekilde ihtiyati tedbir kararı verildi. Kanundaki yeni düzenlemeler gereğince, konkordato talebi ile birlikte borçlunun hemen korunmaya alınması konkordatoyu daha işlevsel hale getirmiş gibi görünüyor” dedi. Av. Erdem, yasa çıkmış olmasına karşın, kurtarma anlaşmalarına bakacak uzman mahkemelerin belirlenmemesi nedeni ile bazı adliyelerde belirsizlik yaşandığını da işaret etti.





2003 yılında kurulan Çıtır Usta’nın Türkiye genelinde 60 kadar restoranı bulunuyor