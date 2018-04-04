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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
04.04.2018 - 10:17, Son Güncelleme:

Yasa çıktı ilk başvuran Çıtır Usta oldu

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Yasa çıktı ilk başvuran Çıtır Usta oldu

İflas erteleme yerine gelen kurtarma anlaşması sistemine ilk başvuran 60 restoranı olan Çıtır Usta oldu. Mahkeme, şirkete yönelik hacizlere karşı tedbir kararı verdi. Mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi üç kişilik komiser heyeti atadı. Şirket avukatı, satışlardaki düşüşün Çıtır Usta’nın mali dengesini bozduğu kaydetti.

2004 yılından beri uygulamada olan iflas erteleme sistemi kaldırıldı yerine ‘Kurtarma anlaşması kurumu’ getirildi. Yasa değişikliğinin yürürlüğe girmesindenYasa çıktı ilk başvuran Çıtır Usta oldu
sonra dava açan ilk firma, sahip olduğu restoranların önemli bir bölümü AVM’lerde bulunan Çıtır Usta oldu. Şirket, yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca 29 Mart’ta mahkemeye başvurdu. Başvuru Çıtır Usta Gıda Tur. San. Ve Tic. Limited Şti. ve Dogati Gıda Tur. Paz. Tic. Limited Şirketi adına yapıldı.

HACİZLERE KARŞI KORUMAYA ALINDI
Bakırköy Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonrası karar 2 Nisan günü çıktı. Mahkeme, şirketin hacizlere karşı korumaya alacak tedbir kararı verdi. Mahkeme, iki şirket için 3 aylık mühlet kararı verdi.

ÜÇ KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ
Mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetim ve gözetimi için de 3 kişilik bir geçici konkordato komiseri heyeti atadı. Mali Müşavir Hakan H. Kıvanç, Mali Müşavir Murat Kutanoğlu ve Doç. Dr. Nihat Günman’dan oluşan heyet 20 günlük süre içinde, her iki şirketin mali durumlarını ortaya koyan ön rapor hazırlayacak. Mahkeme, her iki şirket için verdiği geçici mühlet kararının, tapu müdürlükleri, bankalara gönderilmesine hükmetti.

MALİ DENGESİ BOZULDU
Çıtır Usta adına mahkemeye başvuru yapan Avukat Erkan Karasu, ekonomide yaşanan sıkıntıların şirketin satışlarını etkilediğine işaret ederek bu durumun mali yapının zora girmesine neden olduğunu söyledi. Av. Karasu, mühlet kararının, ünlü markanın geleceği için önemli olduğunu işaret etti. Karasu, şirketin, yurt dışında da restoran açmak için hazırlıklarının olduğunu, yaşanan mali sıkıntı nedeni ile süreçte aksama yaşansa da, bu yöndeki kararlılığın devam ettiğini söyledi.

İLK BAŞVURU
Avukat Aslı Erdem ise, İcra İflas Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrası ilk konkordato başvurusunun yapıldığına işaret ederek “Mühlet kararı ile birlikte borçluyu koruyacak ve faaliyetinin aksamadan devam etmesine imkan verecek şekilde ihtiyati tedbir kararı verildi. Kanundaki yeni düzenlemeler gereğince, konkordato talebi ile birlikte borçlunun hemen korunmaya alınması konkordatoyu daha işlevsel hale getirmiş gibi görünüyor” dedi. Av. Erdem, yasa çıkmış olmasına karşın, kurtarma anlaşmalarına bakacak uzman mahkemelerin belirlenmemesi nedeni ile bazı adliyelerde belirsizlik yaşandığını da işaret etti. 

Yasa çıktı ilk başvuran Çıtır Usta oldu


2003 yılında kurulan Çıtır Usta’nın Türkiye genelinde 60 kadar restoranı bulunuyor

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