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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
22.03.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Yaş sebze ve meyvecilere Rekabet Kurumu soruşturması

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Yaş sebze ve meyvecilere Rekabet Kurumu soruşturması

Rekabet Kurumu, yaş sebze ve meyve toptancılarına ilişkin soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, internet sitesinde yaptığı açıklamada 24 yaş meyve sebze toptancısına soruşturma açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada; "Yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı ile iştigal eden teşebbüslerin rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti"nin yapılacağı belirtildi.

Soruşturmaya tabi olan kuruluşlar şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde (Ataşehir Şubesi) faaliyet gösteren;

Akyol Gıda Tarım Ürünleri Sera Ambalaj Nak. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
Canan Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Çobanlar Güven Gıda Tarım Ürünleri Sera Ambalaj Nak. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
Gencer Meyve Ticaret Ltd. Şti.
Güven Öz Gıda Tarım Nakliyat İnşaat İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.
Özdemir Gıda Sebze Meyve Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde (Bayrampaşa Şubesi) faaliyet gösteren;

Dayan Yaş Meyve Sebze San. ve Tic. Ltd. Şti.
Fahrettin Bakırcı
Hasdayan Tarım Ürünleri Gıda Turz. İnş. Teks. Tic. Ltd. Şti.
Her Halim Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Köklü Aksoy Kardeşler Tarım Ürünleri Gıda Nak. İnş. Ltd. Şti.
Sönmez Gıda Tarım Ürünleri Nak. Amb. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Süleyman Beğenilmiş

Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde faaliyet gösteren;

Adnan Coşkun Ticaret
Babacan-45 Gıda Nakliyat İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gündüz Mey-Pak Gıda İnş. Taş. Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Tic. Ltd. Şti.
Harun Acıelma
MBK Grup Tarım Ürünleri Hayvancılık İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
Muharrem Bayan
Umut 14 Gıda Nakliyat İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde faaliyet gösteren;

Burunsuzlar Sebze Meyve Otomotiv Tarım Emlak Tic. Ltd. Şti.
Eymen Sebze Meyve Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Rahva Tarım Ürünleri Gıda İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

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