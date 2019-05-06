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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.05.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Yaş meyve ve sebze ihracatında bahar bereketi

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Yaş meyve ve sebze ihracatında bahar bereketi

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, "Yaş meyve ve sebze sektörünün ihracatı, yılın ilk 4 ayında 622,5 milyon dolarlık değerle Türkiye geneli ihracat rakamlarında önemli bir yere sahip oldu" açıklamasında bulundu.

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, yılın ilk 4 ayında yapılan yaş meyve ve sebze ihracatından 622,5 milyon dolarlık gelir elde edildiğini bildirdi.

Sin, yazılı açıklamasında, yaş meyve ve sebze ihracatının, Türkiye ekonomisinde kilit konumunda olduğunu vurguladı. Baharın gelmesiyle özellikle meyve ürünlerinin ihracatının öne çıktığına işaret eden Sin, "Yaş meyve ve sebze sektörünün ihracatı, yılın ilk 4 ayında 622,5 milyon dolarlık değerle Türkiye geneli ihracat rakamlarında önemli bir yere sahip oldu." ifadesini kullandı.

Nisan ayında havaların ısınmasıyla 113,5 milyon dolar değerinde yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirildiğinin altını çizen Sin, taze meyve ihracatının yüzde 27'lik paya sahip olduğunu, en çok çilek, elma, erik ve hurma ihracatının yapıldığını aktardı.

Sin, nisan ayında en çok ürün ihracatının Rusya'ya yapıldığını ifade ederek, bu ülkeyi Romanya, Irak ve Ukrayna'nın takip ettiğini sözlerine ekledi. 

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