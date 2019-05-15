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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.05.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Yaş meyve sebze ihracatında Rusya lider

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Yaş meyve sebze ihracatında Rusya lider

Türkiye'den ocak-nisan döneminde 118 ülkeye yapılan 1 milyon 135 bin ton yaş meyve sebze ihracatından 622 milyon 463 bin 509 dolar gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'den ocak-nisan 2019'da, 118 ülkeye 1 milyon 135 bin ton yaş meyve sebze ihracatı karşılığı, 622 milyon 463 bin 509 dolar gelir elde edildi. 

Ülkeden bu dönemde yapılan yaş meyve ve sebze ihracatında Rusya Federasyonu 184 milyon 157 bin 451 dolarla ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 61 milyon 868 bin 302 dolarla Irak ve 60 milyon 57 bin 582 dolarla Romanya takip etti. 

Diğer taraftan 2019 yılı ilk 4 ayında Doğu Karadeniz'den de 36 ülkeye, 86 bin 288 tonluk yaş meyve sebze ihraç edilerek 48 milyon 784 bin 373 dolar döviz girdisi sağlandı. 

Bölgeden yapılan yaş meyve sebze ihracatında 37 milyon 347 bin 183 dolarla Rusya birinci, 4 milyon 665 bin 244 dolarla Gürcistan ikinci, 1 milyon 91 bin 248 dolarla Irak üçüncü sırada yer aldı. 

"RUSYA'YA YÖNELİK İHRACATIN ÜST SIRALARA ÇIKMASI GEREKİYOR"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, yaş meyve sebze ihracatının öncelikli pazarının Rusya olduğunu söyledi. 
Rusya'nın yaş meyve sebze ihracatında sürekli ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Kalyoncu, Rusya'nın söz konusu ihracattaki payının son 3 yıldır yaşanan sorunlar nedeniyle sürekli düştüğünü, bu sorunların çözümü halinde ve karşılaşılan tarife dışı engellerin kaldırılması ile Rusya Federasyonu'na ihracatın artıracağına inandıklarını ifade etti. 

Kalyoncu, Rusya'ya yönelik ihracatın daha da üst sıralara çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Yaş meyve sebze ihracatında 2019 yılını çok daha iyi rakamlarla tamamlamak istiyoruz. Bu kapsamda da öncelikli pazarımız olan Rusya'ya yönelik ihracatımızı giderek daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi. 
İhracattaki ülke çeşitliliğine de dikkati çeken Kalyoncu, dış satımda ülke sayısının giderek arttığını kaydetti. 

Kalyoncu, ülkeye net döviz girdisi sağlayan ender sektörlerin başında yer alan yaş meyve sebze sektörü ihracatının gerçek potansiyeline ulaşmasını istediklerine işaret ederek, bu yönde de DKİB olarak yurt dışı ziyaretlerde bulunarak ve fuarlara katılarak tanıtıma ve ülke çeşitliliğini artırmaya önem verdiklerini belirtti. 

İhracatta ürün çeşitliliğini artırmaya da özen gösterdiklerini dile getiren Kalyoncu, yaş meyve sebze ihracatını daha üst noktalara ulaştırma konusundaki çalışmalara yıl boyunca hız vereceklerini sözlerine ekledi. 

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