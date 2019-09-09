Yaş meyve sebze ihracatında lider Rusya

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYaş meyve sebze ihracatında lider Rusya
GeriEkonomi Yaş meyve sebze ihracatında lider Rusya
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
09.09.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Yaş meyve sebze ihracatında lider Rusya

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yaş meyve sebze ihracatında lider Rusya

Türkiye'den yılın 8 aylık döneminde 114 ülkeye yapılan 1 milyon 964 bin 812 tonluk yaş meyve sebze ihracatı karşılığında 1 milyar 207 milyon 84 bin 507 dolar gelir elde edildi.

Türkiye'den 2019'un ocak-ağustos döneminde 114 ülkeye toplam 1 milyar 207 milyon 84 bin 507 dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın 8 aylık döneminde 114 ülkeye gerçekleştirilen 1 milyon 964 bin 812 tonluk yaş meyve sebze ihracatından 1 milyar 207 milyon 84 bin 507 dolar gelir elde edildi.

Türkiye'den bu dönemde yapılan yaş meyve sebze ihracatında Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı.

Rusya Federasyonu'na ocak-ağustos döneminde 455 bin 190 tonluk yaş meyve sebze satılarak 375 milyon 386 bin 968 dolar kazanç sağlandı. Bu ülkeyi, 159 milyon 802 bin 289 dolarla Almanya, 98 milyon 414 bin 511 dolarla Irak, 81 milyon 508 bin 907 dolarla Romanya ve 59 milyon 125 bin 304 dolarla Ukrayna takip etti.

Diğer taraftan, Doğu Karadeniz'den de aynı dönemde Rusya'ya 85 bin 438 tonluk yaş meyve sebze ihracatı karşılığında 70 milyon 517 bin 179 dolar gelir elde edildi.

"RUSYA'YA İHRACAT YÜZDE 8 ARTTI"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Rusya'ya yılın 8 aylık döneminde yapılan ihracatta yine yaş meyve sebzenin lider olduğunu söyledi.

Yılın 8 aylık döneminde Rusya'ya tüm sektörlerde 2 milyar 394 milyon 346 bin 275 dolarlık ihracat yapıldığını belirten Kalyoncu, söz konusu ihracatın da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttığını ifade etti.

BÖLGE İHRACATININ YÜZDE 77'Sİ TRABZON'DAN

Trabzon'un da bölge ihracatında ön planda olduğunu vurgulayan Kalyoncu, Doğu Karadeniz illerinden 8 aylık dönemde Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın yüzde 77'lik kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurguladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
45 yıldır kesintisiz enerji üretiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alternatif finans açıklaması
Teşvikler imalat yatırımlarına odaklandı
Galericiden araba aldı, motoru yatak sardı! İşte mahkemenin önemli kararı