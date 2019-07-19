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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
19.07.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

Yaş meyve sebze ihracatında hedef 5 milyar dolar

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Yaş meyve sebze ihracatında hedef 5 milyar dolar

Ege Yaş meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde 5 milyar yaş meyve sebze ihracat hedefini fuarlarda tanıtım yaparak gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaş meyve sebze alanında önemli bir ihracatçı konumunda olan Türkiye'nin  bu sektördeki tek fuarı olan Interfresh Eurasia  Antalya Fuarının, uluslararası düzeyde talep gören bir fuar haline gelmesinin ülke ve sektör adına son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Yurtdışından alım heyetleri ile desteklenerek alıcıların sayısının artırılması halinde hem yurt içindeki ihracatçıların hem de diğer ülkelerdeki ithalatçıların fuara ilgisinin de artacağını söyleyen Uçak, şöyle devam etti:”Ülkemiz kiraz, üzüm, narenciye, nar, çilek, kestane, domates gibi ürünlerde üretim ve ihracat bakımından dünya pazarında üst sıralarda yer alıyor. Biz hem ihracatçılar hem de İhracatçı Birlikleri olarak yeni pazarlar bulmak için yoğun bir çalışma içindeyiz. Nitekim geçtiğimiz günlerde Çin’e kiraz ihracatımızın önündeki engeller kalktı ve şu anda Çin’den yoğun bir talep ile karşı karşıyayız. Bu tür fuarlar ile yeni pazarlardaki potansiyel alıcılar, Türk firmalarının stantlarını ziyaret ederek yüz yüze ticari görüşmelerde bulunuyor ve ilgilendikleri firmaların tesislerini ziyaret ederek inceleme imkanı buluyor.”

Bu yıl gerçekleştirilecek olan Interfresh Eurasia Fuarı'na Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak her türlü desteği vereceklerini ifade eden Uçak, “Ülkemizde yılda yaklaşık 45 milyon ton sebze meyve üretiliyor. Bu üretimin 4,5 milyon tonu ihracat ediliyor. Bu ihracattan 2018 yılında 2 milyar 326 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdık. Yaş meyve sebze sektörü olarak üretimimizin yüzde 20'sini ihraç etme potansiyelimiz var. Bu potansiyele ve de 2023 yılı için yaş meyve sebze sektörü olarak ortaya koyduğumuz 5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için uluslararası fuarlar ihracatçılarımızın kullandığı önemli araçlardan biri durumundadır. “2023 sebze meyve ihracat hedefini başta İnterfresh Eurasia Fuarı olmak üzere uluslararası fuarlar aracılığı ile gerçekleştirmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl Interfresh Eurasia Fuarı'na hem Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği hem de firmalarımız olarak katılım sağladık. Son derece gelişime açık bir Fuar” şeklinde konuştu.

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