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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.01.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Yaş meyve sebze ihracatında artış

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Yaş meyve sebze ihracatında artış

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin: "Türkiye'nin 2018'deki yaş meyve ve sebze ihracatı, bir önceki yıla kıyasla miktarda yüzde 14, değerde yüzde 4 artarak 2 milyar 325 milyon dolara yükseldi." açıklamalarında bulundu.

AKDENİZ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin 2018'deki yaş meyve sebze ihracatının bir önceki yıla kıyasla miktar bakımından yüzde 14, tutar bakımından yüzde 4 artarak 2 milyar 325 milyon dolara yükseldiğini belirtti.

Sin, yaptığı yazılı açıklamada, yaş meyve sebze ihracatının artmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.     

Geçen yıl ülkenin yaş meyve sebze ihracatının bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 14, değer bazında yüzde 4  artarak 2 milyar 325 milyon dolara yükseldiğini bildiren Sin, şu değerlendirmelerde bulundu:     

"Artışta, miktarda yüzde 21 değerde yüzde 5 artarak ihracatı 893 milyon dolara yükselen narenciye grubu etkili oldu. Aynı dönemde taze meyve ihracatı miktarda yüzde 16, değerde yüzde 4'lük artışla 825,5 milyon dolara, taze sebze ihracatı ise miktarda yüzde 3, değerde yüzde 5'lik artışla 593 milyon dolara çıktı."     

EN ÇOK LİMON İHRAÇ EDİLDİ

Üretim metodları ve teknolojilerini insan ve çevre sağlığı odaklı geliştirerek ürün kalitesini artırdıklarını belirten Sin, 2018'de en çok ihraç edilen yaş meyve ve sebze ürünlerinin limon, mandalina, domates, kiraz, vişne ve portakal olduğu bildirdi.     

Sin, en çok ihracat yapılan ülkelerin ise Rusya, Irak, Almanya, Romanya ve Ukrayna olduğunu belirtti.     

Türk yaş meyve ve sebzesini dünyaya tanıtmak amacıyla sektörün önde gelen fuarlarına katıldıklarını ifade eden Sin,  Akdeniz İhracatçı Birliklerinin, yaş meyve ve sebzede 1,11 milyar dolarlık ihracat ve yüzde 48'lik payla Türkiye'nin bu alandaki ihracatına en çok katkı sağlayan birlik olduğunu kaydetti.     

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