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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.11.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Yaş meyve sebze ihracatı 10 ayda 1,5 milyar dolar kazandırdı

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Yaş meyve sebze ihracatı 10 ayda 1,5 milyar dolar kazandırdı

Türkiye'den ocak-ekim döneminde 130 ülkeye 2 milyon 716 bin ton yaş meyve sebze satılarak 1 milyar 579 milyon dolar gelir elde edildi.

Türkiye'den bu yılın 10 aylık döneminde 1 milyar 579 milyon 561 bin 602 dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-ekim döneminde 130 ülkeye 2 milyon 716 bin ton yaş meyve sebze ihraç edildi.

1 milyar 579 milyon 561 bin 602 dolar gelir elde edilen yaş meyve sebze ihracatında 486 milyon 368 bin 852 dolarla Rusya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 190 milyon 825 bin 675 dolarla Almanya ve 125 milyon 640 bin 731 dolarla Irak izledi.

Doğu Karadeniz'den de ocak-ekim döneminde 41 ülkeye, 119 milyon 200 bin 783 dolar karşılığı 208 bin 8 ton yaş meyve sebze ihraç edildi. Bölge ihracatında da 94 milyon 14 bin 898 dolarla Rusya ilk sırada yer alırken, 8 milyon 474 bin 601 dolarla Gürcistan ikinci ve 1 milyon 990 bin 16 dolarla Irak üçüncü oldu.

Bu dönemde Trabzon'dan 27 ülkeye 143 bin 607 ton yaş meyve sebze satılarak 103 milyon 613 bin 765 dolar gelir sağlandı. Kent ihracatında da 93 milyon 977 bin 339 dolarla Rusya lider ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyon 990 bin 16 dolarla Irak ve 1 milyon 550 bin 710 dolarla Ukrayna takip etti.

"İHRACATIMIZIN DAHA ÜST NOKTALARA ULAŞMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaş meyve sebze ihracatında her dönem öncelikli pazarın Rusya Federasyonu olduğunu söyledi.

İhracatta ülke ve ürün çeşitliliğinin arttığını dile getiren Gürdoğan, ihracatın daha üst noktalara ulaşmasını ümit ettiklerini belirtti. Gürdoğan, "Bir taraftan ana pazarımız olan Rusya'ya ihracatımızı artırmaya yönelik çalışmalar yaparken diğer taraftan da yeni pazarları keşfetme noktasında ciddi çalışmalarımız var." dedi.

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