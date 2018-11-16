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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - 
16.11.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Yaş fiyatı 20 lira olan bamya markette 175 lira

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Yaş fiyatı 20 lira olan bamya markette 175 lira

Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan çiçek bamyasının kilogramı, yaş olarak 20 liraya, kurutulduktan sonra market ve pazarlarda 175 liraya kadar çıkıyor.

AMASYA'NIN Taşova ve Göynücek ilçelerinde yaygın şekilde üretilen çiçek bamyası, bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı sağlıyor.

Ekimine nisan ayında başlanan, haziran ayının ortalarından sonra hasat edilen sarı renkli ve küçük meyveli çiçek bamyası, yaş ve kurutulmuş olarak değerlendiriliyor.

Kilogramı yaş olarak 20 liraya satılan bamya, ipe dizilip kurutulduktan sonra toptancılara 100 liraya veriliyor.  Kuru bamya, market ve pazar tezgahlarında ise 175 liraya kadar alıcı buluyor.

Yaş fiyatı 20 lira olan bamya markette 175 lira


"BAMYA KÖYLÜNÜN ALIN TERİ, GÖZ NURUDUR"

Taşova Ziraat Odası Başkanı Hasan Dikmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yılda ortalama 250 ton bamya üretildiğini, bunun da Türkiye'nin ihtiyacının büyük bölümünü karşıladığını söyledi.

Kurutulduktan sonra bamyanın fiyatının arttığına işaret eden Dikmen, "Piyasada kuru bamyanın toptan fiyatı 100 lira. Yaş bamya ise 20 lira civarında satılıyor. Amasya'dan birçok ile kuru bamya gönderiliyor. Bamya üretimi gerçekten zor ve emek isteyen bir iş, üreticimiz çok zahmet çekiyor." dedi.

Bamya üreticisi ve toptancısı Ömer Hancı ise bamyanın Taşova ilçesi ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bamya köylünün alın teri, göz nurudur. Sezon başında bamyanın toptan fiyatı 120 lira civarındaydı, ithal bamyanın gelmesiyle 100 liraya kadar düştü. Bamya pazara az gelirse fiyatı biraz artar, çok gelirse biraz düşer. Bamyanın kurusu makbuldür, yemeklerde daha çok kurusu kullanılır. Yaşken hemen toplayıp zahmetsiz şekilde satıyorsun ama kurutması zaman alıyor, emek istiyor. O yüzden kurusunun fiyatı daha pahalı oluyor. Aldığımız bamyaları Konya başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'ne pazarlıyoruz."

Bamya üreticisi Mehmet Topçu da bamya tarlasına her gün gidilmezse üründen verim alınamayacağını vurgulayarak, "Bamyanın emeği, eziyeti çoktur. Sabah ezanıyla başladığın toplama işine öğlen sıcağına kadar devam edersin. Daha sonra eve gelip saatlerce ipe dizmeye uğraşırsın ve kurumasını beklersin" dedi.

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