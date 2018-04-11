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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerEkonomi Haberleri'Yaş çayın kilo fiyatı 2 lira 60 kuruş olmalı'
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Ekonomi
AA
11.04.2018 - 14:59, Son Güncelleme:

'Yaş çayın kilo fiyatı 2 lira 60 kuruş olmalı'

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'Yaş çayın kilo fiyatı 2 lira 60 kuruş olmalı'

Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, bu yıl yaş çay kilogram taban fiyatını, destekleme ile 2 lira 60 kuruş olarak talep ettiklerini söyledi.

Paliç, Ziraat Odasında düzenlediği basın toplantısında, 2017 yılında yaş çay taban fiyatının desteklemeyle 2 lira 13 kuruş olduğunu anımsattı.

Bu yıl hava ve iklim şartları nedeniyle yaş çay hasadının erken başlayacağını ifade eden Paliç, üreticilerin yoğunluk olmaması için hasat zamanını geçirmemesini istedi. 
Paliç, bu yıl yaş çay kilogram taban fiyatını desteklemeyle 2 lira 60 kuruş olarak talep etiklerini belirterek, "İnşallah yetkililerimiz bunu dikkate alarak vatandaşımızı ve üreticimizi memnun edecek bir fiyat verir." dedi.

Geçen yıl 1 milyon 300 bin ton yaş çay üretildiğini kaydeden Paliç, şöyle devam etti: 
"Bu yıl 2 lira 60 kuruş talep etmemizin nedeni terör ile mücadele var. Devletimizin şartlarını biliyoruz.

Ülkenin vatandaşları olarak canımız ve malımız ile devletimizin yanındayız. Gübre artışları ve ekonomik giderleri göz önüne aldığımızda daha farklı fiyat isteyen arkadaşlarımız da oldu. Gerçekçi olma adına 2 lira 60 kuruşu oy birliğiyle kabul ettik." 

Çay hasadının bu yıl erken başlaması nedeniyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yaş çay bedelinin erken açıklanmasını isteyen Paliç, hasadın erken başlamasının bölge için önemli olduğunu kaydetti. 

Paliç, organik çaya geçme kararının ertelenmesini olumlu karşıladığını ifade ederek, organik tarım altyapısının henüz bölge için hazır olmadığını, Türkiye'de organik gübrenin çay verimi için yeterli düzeyde bulunmadığını söyledi. 

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