Yarızamanlı çalışma yönetmelik bekliyor

10 Şubat 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla, çocuğu 0-6 yaş arasında ebeveyn çalışanlar için yarızamanlı çalışma hakkı tanındı. Buna göre normal izin haklarının bitmesinden sonra ilköğretime başlayana kadar anne veya baba çalışanlar, dilekçeyle önceden bildirmek üzere yarızamanlı çalışmaya geçebilecek. Düzenlemenin hayata geçmesi için de memur ve işçiler için hazırlanan yönetmeliklerin yürürlüğe girmesi öngörüldü. 8 Kasım 2016’da çıkan yönetmelikle 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi çalışan işçiler için yasa yürürlüğe girdi. O dönemde memurlar için yönetmelik çalışmasının devam ettiği ve kısa sürede yayınlanacağı belirtildi. Ancak o tarihten bu yana yönetmelik yayınlamadı.

Kulislerde konuşulanlara göre, öğretmen ve sağlık çalışanı ebeveynlerin yönetmelikten yararlanması durumunda, kamu hizmetlerinde aksama olabileceği, bu kişilerin yerine memur alınması gerekeceği kaygısı yaşanıyor. Bu nedenle, öğretmen ve sağlık çalışanlarının kapsam dışında bırakılması öne çıkıyor. Ayrıca güvenlik personelinin de dışarıda bırakabileceğine dikkat çekiliyor.