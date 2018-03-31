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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
31.03.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

Yarın başlıyor! Fiyatları Türkiye belirleyecek

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Yarın başlıyor! Fiyatları Türkiye belirleyecek

Türkiye'nin doğalgaz ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda planlanan spot doğalgaz alım satımının yapılacağı piyasanın alt yapısı tamamlandı. Elektronik platform üzerinden doğalgaz alım ve satımının yapılmasına imkan verecek spot doğalgaz piyasa sisteminin test aşaması yarın başlayacak. Yaklaşık 5 ay sürecek test döneminde Türkiye ve yakın bölgesindeki ülkelerin doğalgazı kurulacak spot piyasada fiyatlanacak.

lektronik platform üzerinden doğalgaz alım ve satımının yapılmasına imkan sağlayacak spot doğalgaz piyasa sisteminin test süreci Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından yarın başlatılacak.

5 AYLIK TEST DÖNEMİ
Türkiye'nin doğalgaz ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda EPİAŞ bünyesinde oluşturulan piyasa sisteminin test dönemi yaklaşık 5 ay sürecek.

GERÇEK ALIM SATIM OLMAYACAK
Bu süreçte piyasa katılımcıları, yazılımını EPİAŞ'ın yaptığı uygulama üzerinden sanal olarak doğalgaz alım satımı yapacak ve işlem süreçlerine ilişkin deneyim kazanacak. Bu süre zarfında piyasada gerçek doğalgaz alım satım ve teslimatı yapılmayacak.

TEKLİF VERİLECEK
Piyasanın hayata geçirilmesiyle, doğalgaz ticareti yapmak isteyen katılımcılar, kurulan elektronik platform üzerinden alım ve satım için teklif verebilecek. Platform üzerinde eşleşen teklifler kesinleştikten sonra Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) "Elektronik Bülten Tablosu"na iletilerek sisteme girilecek.

EŞİTSİZLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Ayrıca şu an BOTAŞ tarafından piyasa mekanizması haricinde tedarik edilen ve fiyatlandırılan dengeleme gazı da kurulacak sistem içinde fiyatlanacak. Bu uygulamayla, dengeleme gazının piyasada fiyatlanmamasından dolayı elektrik ve doğalgaz piyasaları arasında oluşan eşitsizliğin de önüne geçilecek.

BOTAŞ tarafından yürütülen dengeleme işlemleri sonucundaki fiziki dengesizliklere ilişkin uzlaştırma işlemlerini de EPİAŞ yürütecek.

40 KATILIMCI
Yarın test süreci başlatılacak sanal spot doğalgaz alım satım uygulamasında, 40 piyasa katılımcısının işlem yapması bekleniyor. Spot doğalgaz piyasası uygulamasına yönelik EPİAŞ tarafından katılımcılara geçen hafta kayıt süreci, teminat, uzlaştırma, avans ve fatura süreçlerine ilişkin detaylı bilgi ve eğitim verilmişti.

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