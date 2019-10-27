Yarın (28 Ekim Pazartesi) bankalar tatil mi?
Para işlemlerini yapmak isteyen vatandaşların merak ettiği yarın bankalar tatil mi ve saat kaça kadar açık sorusu, pazartesi günü bankalara doğru hareket edecek kişilerin araştırma konusu oldu. Peki, çalışma takvimlerine göre bankalar yarın tatil olacak mı? İşte, 28 Ekim Pazartesi günü için bankaların çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiler
28 Ekim Pazartesi gününün yarım gün resmi tatil olması dolayısıyla yarın bankalar tatil mi sorusuna yanıt arayan müşteriler, buna göre bankalara göre hareket edecek. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü bankalar tatil olacak mı? İşte, bankalar yarım gün mü çalışacak sorusunun cevabı ve bazı bilgiler
BANKALAR YARIN (28 EKİM PAZARTESİ) YARIM GÜN MÜ OLACAK?
Bankaların çalışma takvimi, Borsa İstanbul'a bağlı olduğu için Borsa İstanbul'un tatil olduğu günlerde bankalar da hizmet verememektedir. Borsa İstanbul'un 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün çalıştığı düşünülürse, bankaların da o gün öğle saatlerine kadar hizmet vereceği söylenebilir.
Bankalar, 30 Ekim tarihi itibariyle işlemleri almaya devam edecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle