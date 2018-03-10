Yarım milyarlık dönüşüm

TEKNİK Yapı İstanbul Kartal’da kentsel dönüşüm kapsamında yeni bir projeye başlıyor. Nisan ayı başında satışa sunulması planlanan ‘Yücel Park’ projesinin değeri ise 500 milyon lira. Projede daire fiyatlarının 299 bin liradan başladığı belirtilirken yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Toplam 825 adet lüks rezidans daireden oluşan Yücel Park projesinde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tipi daire seçenekleri yer alıyor. Projede, daire sahiplerine ve bölgeye hitap eden 17 ticari ünite temel ihtiyaçları karşılayacak. Kartal Cevizli minibüs caddesi üzerinde, denize 900 metre mesafede yer alan Yücel Park projesi, yeni evliler ve çocuklu ailelerin ihtiyacı olan yaşam alanlarına sahip olmasıyla öne çıkıyor.”

ÖN TALEP TOPLUYOR

Toplam 21 dönümlük alan üzerinde yükselecek olan Yücel Park projesinin içindeki 14.4 dönümlük arazide açık- kapalı spor alanları, açık hava koşu parkuru ve basketbol sahası yer alacak. Yükseldiği alan içinde 5 adet park bulunan proje, çocuklar için çocuk oyun alanları ve açık hava oyun alanlarına sahip. Projede ayrıca açık havuz, sauna ve buhar odası gibi sosyal alanlar da yer alıyor. Kentsel dönüşüm projesinde ön talep toplama süreci de başladı.

Yücel Park projesinden ön taleple daire almak isteyenlere lansman gününe kadar yüzde 10 prim garantisi veriliyor. Şirket yetkilileri Kartal bölgesindeki tüm konut projelerinde yatırımcıların kazançlı çıktığına da dikkat çekiyor.