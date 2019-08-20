Yarım gram tuzdan deterjan

KİMYASAL maddeleri hayatından çıkarmak isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Özellikle temizlik konusunda. Hem kendi sağlığımız hem de çevre için en önemli konuların başında geliyor. İşte tam da bu noktada teknoloji devreye giriyor. Yerli tüketici elektroniği şirketlerinden Fakir Hausgeräte, ‘Hypo Clean’ adında bir cihaz geliştirdi. Cihazın özelliklerine geçmeden önce Fakir için neden yerli bir şirket dediğimizi açıklayalım. 1933 yılında kurulan Fakir’in Ortadoğu ihracatını Saruhan Grubu gerçekleştiriyordu. Stratejik ortak olmak için 2005’te yüzde 11, 2007’de yüzde 35 ve sonrasında ise yüzde 45 hisse alan Saruhan Grubu, 2009’da ailenin dışındaki hisseleri de toplayarak Fakir’i satın aldı. Böylelikle Fakir tamamen bir Türk şirketine dönüştü. Bu dönüşümden sonra inovasyonu odağına alan Fakir, daha önce hiç bulunmadığı alanlarda yer almaya başladı. Bunlardan biri de Hypo Clean.

1 DAKİKADA HAZIRLIYOR

Sterilizasyon sağlayan su üretme cihazı olarak da ifade edebiliriz Hypo Clean’i. Sadece su ve tuz konularak temizlik ürünü sağlıyor. Musluğunuzdan haznesine 400 ml’lik suyu dolduruyorsunuz. İçine yarım gram tuz ekliyorsunuz. 4-5 kez sallıyorsunuz ve çalıştırma tuşuna basıyorsunuz. 1 dakika ve 3 dakika olmak üzere iki seçenek var. Temizlik türüne göre cihazı çalıştırıyorsunuz. 3 katmanlı elektrotlar devreye giriyor. Cihaz, bu süre için elektrolizasyon yöntemi kullanarak suyu, temizlik yapabilir bir hale getiriyor. Sudaki tuz ve su, reaksiyona girerek vücutta da üretilen Hipokloröz Asit’e dönüşüyor. Yani insan doğasında olan bir asit söz konusu. Sonrasında bu sıvıyı temizlik yapacağınız noktalara uygulayarak sterilizasyon sağlıyorsunuz. Koku, bakteri, mikrop ve mantar üzerinde etkili duruma geliyor. Paylaşılan bilgilere göre oraya çıkan sıvıyla yüzde 99.9 oranında hijyen sağlanıyor.

LEKE ÇIKARIYOR

Peki musluk suyu ve tuzla yaptığınız bu steril su nerelerde kullanılabiliyor? Paylaşılan bilgilere göre el ve yüz temizliğinde, bebek biberon ve emziklerinin sterilizasyonunda, meyve ve sebzelerde tarım ilacı kalıntılarının giderilmesinde, süs bitkilerinin yapraklarının temizliğinde, deri ve kumaş gibi hassas yüzeylerde, ayak kokusunun giderilmesinde kullanılabiliyor. Leke çıkarma özelliği sayesinde ise tekstil ürünleri de ‘Hypo Clean’in kullanılabildiği alanlar arasında. Kısacası evler ve ofisler başta olmak üzere hastanelerden restoranlara kadar geniş bir kullanım alanı mevcut.

2019’DA TRENDLERİ BELİRLEME HEDEFİ

SON birkaç yıldır tüm dünyayı, tüketicileri etkileyen dijitalleşmenin küçük ev aletleri sektöründe de kendisini göstermeye başladığını ifade eden Fakir Hausgeräte Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Kalkan, “Ürünler akıllanıyor, dijitalleşiyor, dijital teknolojinin, inovatif ürünlerin en fazla ilgi gördüğü dönemleri yaşıyoruz. Elektrikli ev aletlerinde standartları değiştirecek inovatif ürünler çıkaracağız. İnovatif marka kimliğimiz sayesinde bugüne kadar hep ‘ilk’leri sunan ve her dönemde sektöre öncülük eden bir marka olma amacındayız. Her dönemin trendlerini takip etmekle kalmayıp, bazı ürünlerimizle de trend belirleyici (trendsetter) olabiliyoruz” dedi.

‘KAHVE’DE İDDİALI OLACAK

TÜRK kahvesi makinesi modelleri ‘Kaave’ ile yakaladıkları başarıdan memnun olduklarını aktaran Kalkan, “Kaave Dual Pro’yu kalabalık misafir grupları, geniş aileler ve HORECA sektörü için tasarladık. Ar-Ge ekibimizle yaptığımız titiz çalışmalar sonucunda daha önce tekli Kaave Türk kahvesi makinemizde geliştirdiğimiz patentli ve taşmayı önleyen Luminasense teknolojisiyle üretildi. Kaave Dual Pro’ya ek olarak yeni modellerimizde yolda. Çok yakında farklı kahve çeşitleri içinde inovatif ürünlerimizi satışa sunacağız” diye konuştu.