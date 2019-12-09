Yarım, çeyrek ve gram altın kapanışta ne kadar oldu? Serbest piyasa 9 Aralık altın fiyatlarında son durum

Haftanın ilk günü altın fiyatları anlık olarak grafiklerde takip edildi. Akşam saatlerinde serbest piyasalarda işlemine devam eden gram ve çeyrek altında yaşanan son durum yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Peki, yarım altın ne kadara satılıyor. İşte, serbest piyasada anlık altın fiyatları.

9 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 273,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 273,70 liradan, bin 802 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 823 liradan, 249,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 253,50 liradan, bin 761 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 781 liradan, 881 liradan alınan Yarım Ziynet 891 liradan ve 440 liradan alınan Çeyrek Ziynet 445 liradan satıldı.

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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADARDI?

En çok tercih edilen yatırım ürünleri arasında bulunan çeyrek altın 436 TL’den alınırken; 446 TL'ye satışa sunuldu. Yarım altının satış fiyatı 892 liradan işlem görürken, 870 liradan geri alındı.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1835 liradan satılırken, 1808 liradan bozduruldu. 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 248,90 liradan satılırken, 248,71 liradan geri alındı.