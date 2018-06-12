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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
12.06.2018 - 15:37, Son Güncelleme:

Yarım asrı deviren tavuk devi hacizlere karşı koruma talep etti

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Yarım asrı deviren tavuk devi hacizlere karşı koruma talep etti

Keskinoğlu, geçici süreliğine konkordato başvurusunda bulundu. Şirket, ticari faaliyetlerini devam ettirebilmek için geçici süreliğine konkordato başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Keskinoğlu Şirketler Grubu tarafından yapılan açıklama şu şekilde; 

Keskinoğlu A.Ş. olarak, 55 yıldır gururla yumurta ve piliç eti sektöründe tüm Türkiye genelinde hizmet veriyoruz. Bugüne kadar Türkiye’yi 75 ülkede temsil eden şirketimiz,  yenilikçi uygulamalarıyla birçok ilki gerçekleştirerek sektöre her zaman öncülük etti. Yatırımlarımızla, nüfusunun yüzde 20’sinin gelir kaynağı olduğumuz Manisa ilimizin Akhisar ilçesi başta olmak üzere, sektörünün en büyük ilk 5 üreticisinden biri olarak Türkiye ekonomisine yaptığımız katma değeri her geçen yıl daha da artırdık. 2017’yi 1,1 milyar TL ciro ile kapatan ve İstanbul Sanayi Odası’nın raporunda 136’ıncı sırada olan şirketimiz; ticari faaliyetlerini aralıksız devam ettirebilmek için, geçici süreliğine konkordato başvurusunda bulunmuş ve bugüne kadar benimsediği şeffaflık ilkesi gereği bu durumu kamuoyuyla paylaşma kararı almıştır.

2011 yılından itibaren daha kaliteli ve hijyenik üretim için yaptığımız yatırımlar nedeniyle kullandığımız kredilerin yüksekliği ve eş zamanlı olarak sektörümüzdeki sorunlar nedeniyle kredilerimizin geri ödenmesinde sıkıntılar yaşamaya başladık. Bunun sonucunda da Bankalarımızla görüşerek, 19 Ocak 2017 tarihinde kredilerimizi yeniden yapılandırdık ve faaliyetlerimize en etkin şekilde devam ettik.

Ancak son 7 aydır piyasalarda yaşanan likidite sıkışıklığı, hammadde maliyetlerinin beklenenin çok üzerinde artması, döviz kurlarındaki ani dalgalanmalar ve arz talep dengesine bağlı olarak fiyatların geçen yılın altında seyretmesi nedeniyle, İİK. 285 ve devamı maddelerinde değişen haliyle tanımlanan “Borçlarını, vadesi geldiği hâlde veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunma,” durumu gerçekleştiğinden, kanun metnindeki düzenlemeden de anlaşılacağı üzere öncelikle ve özellikle alacaklıların vadelerinde alacağına kavuşması ve ticari hayatımıza devam edebilmemiz amacıyla, Yönetim Kurulumuzun 04/06/2018 tarihli toplantısında oy birliği ile nakit sıkışıklığı bildiriminde bulunmaya ve aynı zamanda mali durumun iyileştirilebilmesi ve en önemlisi varlığımızı ve devamlılığımızı sürdürmek adına TTK m.377 uyarınca konkordato talebinde bulunulmasına karar vermiştir. Talebimiz dün mahkemece kabul edilmiş olup, düzenlediği tensip zaptında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı vermiştir.

Bu sürecin yönetiminde, işbirliği yaptığımız tüm bankaların tam desteğini almakla beraber, konuyu ilgili devlet mercileriyle de paylaştık ve kendilerinin de şirketimize destek olacağına dair gelişmeler yaşanmaktadır. Yönetim Kurulumuz; Keskinoğlu Şirketler Grubu’nun faaliyetlerinin sürdürülmesi için uluslararası işbirlikleri de dahil olmak üzere; şirketi geliştirecek tüm fırsat ve imkanları değerlendirmektedir.

Değerli tüketicilerimizin, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin ve siz basın mensuplarının geçici süreli bu durumu anlayışla karşılayacağından ve ülkemizin gıda sektöründeki en önemli üreticisi olarak faaliyetlerimizin devamı için desteklerini esirgemeyeceğinden eminiz.

 

 

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