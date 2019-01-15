Yarım asrı deviren Taral’ın marka hakkı el değiştirdi
Tarım sektöründe 1968 yılından bu yana faaliyet gösteren Silkar Holding bünyesindeki Taral Tarım Makinaları AŞ’nin marka kullanım hakkı PMG Taral AŞ’ye geçti.
KONUYA ilişkin yapılan açıklamaya göre PMG Taral AŞ, biri Fransız 3 ortak tarafından kuruldu. Anılan şirketin kurucu ortakları ise Mapaş AŞ, Fransız Pubert SA ve GEM Gürbüz Endüstriyel Makine San. şirketi… Yeni ortaklık ile Taral arasında bir süredir devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlandığı bildirildi. Taraflar, marka kullanım hakkının PMG Taral AŞ’ye devri için el sıkıştı.
Devir kararı ile birlikte, çapa makinaları, çayır biçme makinaları, dizel motorlar, benzin motorlu tırpan ve testereler ve öğütme makinaları PMG Taral’a geçmiş oldu. İlaçlama makinaları için ise devir işlemi yapılmadı.
Yeni ortaklık, üretimini Mayıs ayında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ne taşıyacak.
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