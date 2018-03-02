Yarım asırlık Türk şirketin tüm varlıkları satılıyor

Altınyağ Kombinaları'nın mal varlıklarının, Avrupa’nın önde gelen yağlı tohum kırımı ve tarımsal emtia ticaret şirketi Sodrugestvo Group S.A'ya 34 milyon dolar artı KDV bedelle satışına karar verilmişti.

Kasım 2017 sonunda işlemle ilgili niyet mektubu imzalanmış, Aralık 2017'de ise satışına karar verilmişti. Altınyağ Kombinaları Kasım’da KAP’a yaptığı açıklamada, şirkete ve iştiraki Gürtaş Tarım’a ait gayrimenkul ve makina parkının tamamının 34 milyon dolara satışı için Lüksemburg merkezli Sodrugestvo Group S.A. ile niyet mektubu imzaladığını duyurmuştu.

Şirket bugünkü KAP açıklamasında ise devir işlemleri için bir araya geleceklerini duyurdu.

İşte o açıklama:

Bilindiği üzere 28.11.2017 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz Lüksemburg merkezli Sodrugestvo Group S.A.ile imzaladigimız varlık satışına konu olan niyet mektubuna istinaden Due Diligence inceleme süreci tamamlanmıştır.

Sodrugestvo Group S.A.'dan satınalma sürecine ilişkin varlık satış devir işlemlerinin başlatılması adına, "room 22 14A Rakovskaya str. Minsk 220004 Republic of Belarus" adresinde görüşülmek üzere 07.03.2018 tarihinde toplantı için resmi davet alınmıştır.

Gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir.

Saygılarımızla arz ederiz.

ALICI ESKİ BİR RUS ASKERİ

Sahipleri Rus olan Lüksemburglu Sodrugestvo Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Lutsenko, Rus ordusunun eski subaylarından. Askerlikten sonra 1994 yılında şirketi kuran 57 yaşındaki Lutsenko, 1.6 milyar dolarla aynı zamanda Rusya'nın en zenginleri arasında yer alıyor. Sodrugestvo Grup, bitkisel yağlar ve soya fasulyesi işleme ve alım satımında önemli şirketler arasında bulunuyor. Grubun Rusya, Brezilya ve Danimarka'da işleme tesisleri bulunuyor.

EN BÜYÜK 500 LİSTESİNDEYDİ

ALTINYAĞ, İzmir’in köklü sanayicileri Egeli ailesi tarafından kurulduktan sonra yapılan ortaklık çağrısıyla 1961’de Denizli’den Özsoy, Söke’den Tuntaş ve Başer, Nazilli’den Kutsallar, İzmir’den de Kaya ailelerinin ortaklığında 1961’de kuruldu. Altınyağ, 1997 yılına kadar Çınarlı’daki tesislerinde üretim yaparken, Eylül 1995’te Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni tesisini kurarak 1997’de üretime başladı. 2001’de İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına giren Altınyağ hakkında 2002’de Koçbank tarafından 1 milyon 592 bin dolarlık kredi alacağı için ihtiyati haciz kararı uygulandı. 2001 krizi sonrasında yaşanan sıkıntıların ardından 24.5 milyon dolarlık borcunun tamamını 2011’de ödenmişti.

5 YIL ÖNCE EL DEĞİŞTİRMİŞTİ

Altınyağ Kombinaları, 2012 yılında Artı Yatırım Holding bünyesine girmişti. İlk yıl 53 milyon liralık bir yatırım alan şirket, son tüketiciye yönelik ambalajlı yağ üretimini durdurarak küresel pazarda daha karlı ve aynı zamanda rekabetin az olduğu ham yağ üretimine odaklandı. Aynı anda biyodizel yakıt üretimine yönelik yarı rafine bitkisel yağ üretimine de başlandı.