Son dakika: Yarım asırlık devin iflas davasında kötü haber

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Yarım asırlık devin iflas davasında kötü haber
GeriEkonomi Son dakika: Yarım asırlık devin iflas davasında kötü haber
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
27.07.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

Son dakika: Yarım asırlık devin iflas davasında kötü haber

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Son dakika: Yarım asırlık devin iflas davasında kötü haber

Türkiye’nin yarım asırlık sanayi devlerinden Feniş Alüminyum için verilen iflas kararına yapılan itirazda da sonuç değişmedi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine yapılan itiraz 4 Temmuz günü karara bağlandı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği iflas kararının yerinde olduğuna hükmetti. Uzun yıllar, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan Feniş Alüminyum hakkında verilen iflas kararı ise Norveçli sigorta şirketinin açtığı davaya dayanıyor.

Temeli 1960’lı yılların başında atılan Feniş Alüminyum San. Ve Tic. AŞ, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları listesindeydi. Şirket bir süre önce mali darboğaza girdi. İşçi ücretlerini dahi ödemekte güçlük çeken şirket, Norveç merkezli Euler Hermes Norge ile de davalık durumdaydı.

Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelere göre, alacak sigortası şirketi Euler Hermes, bir başka Norveç şirketi Hydro Alimenyum AŞ’nin bir takım alacaklarını sigortaladı. Hydro Alimenyum’un Feniş AŞ’den olan 6 milyon 30 bin dolarlık alacağını, sigorta şirketi Euler Hermes ödedi.

ALACAKLI KONUMA GELDİ

Euler Hermes, ödemeyi yaptıktan sonra Feniş AŞ’ye karşı temlik alacaklısı konumuna geldi. Şirket, alacağın tahsili için Feniş AŞ’ye karşı 19 Aralık 2014’te iflas yolu ile takip yoluna geçti. Gebze 2. İcra Müdürlüğünde yapılan 5 milyon 458 bin 99 dolarlık takibe Feniş AŞ tarafı itiraz etti.

Son dakika: Yarım asırlık devin iflas davasında kötü haber

SİGORTA DEVİ, İFLASINI İSTEDİ

Euler Hermes tarafı bu kez itirazın iptali ve iflas istemi ile Mayıs 2015’te Gebze Ticaret Mahkemesinde dava açtı. Dava dosyasına sunulan belgelerde Euler Hermes tarafı, alacaklı olduklarına dair 27 faturanın bulunduğunu, söz konusu kayıtların Feniş’in kayıtlarında da olduğu kaydedildi.

FENİŞ: BORCUMUZ YOK

Feniş AŞ adına yapılan savunmada ise, usulü bir takım hataların yanı sıra, Euler Hermes’in alacaklı olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı, hukuki dayanaktan yoksun olduğu öne sürüldü. Mahkeme tarafların savunma ve delileri yanı sıra bilirkişi raporu da aldı. Rapor, Euler Hermes lehine çıktı. Mahkeme 2 yıl süren yargılama sonrası kararını verdi. Mahkeme 19 Ekim 2017’de yarım asırlık devin iflasına karar verdi.

İFLAS KARIRINA ‘ONAY’

Feniş AŞ tarafı bu kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliyesi 17. Hukuk Dairesi geçen 4 Temmuz günü kararını verdi. Mahkeme, yerel mahkemenin verdiği kararın yerinde olduğuna hükmetti.

Edinilen bilgiye göre, Feniş AŞ tarafı, istinaf mahkemesinin bu kararını Yargıtay’a taşıdı.

Son dakika: Yarım asırlık devin iflas davasında kötü haber

1963 YILINDA KURULDU

Feniş Alüminyum 1963 yılında Bostancı'da kuruldu. 1969 yılında Çayırova'dan Gebze’ye taşındı. 36 bin 300 metrekarelik alanda faaliyet gösteren şirket, uzun yıllar İSO 500 listesinde yer aldı. Çok sayıda alacaklısı olan şirketin, işçilere de 15 milyon TL seviyesinde borcu bulunuyor. Feniş AŞ’nin sahibi Sedat Aloğlu, bir dönem TÜSİAD yönetiminde de yer almıştı.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (27.07.2018)
daha fazla video için
Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Altına yatırım yapmak için doğru zaman mı?

Bakanlık harekete geçti! Türkiye’nin yeni yüzü olacak

Bakan açıkladı: Turizmde yüzde 30’luk artış

Türk iş adamları için Güney Afrika'da yatırım fırsatı 