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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
BURSA (İHA) - Süleyman Aydın
25.07.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren haber

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Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren haber

Engelli raporu ile ÖTV ve MTV'den muaf olarak alınan araçların sürücülerine Yargıtay'dan kötü haber geldi.

ENGELLİ yakınları üzerine araç alıp direksiyonuna geçen sürücüler kaza yaptıkları takdirde kaskodan da muaf oluyorlar. Yüksek mahkeme, engelli aracını başkası kullanırken kaza yapması halinde kasko şirketinin ödeme yapmayacağına hükmetti.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 5 milyonun üzerinde engelli vatandaş bulunuyor. Yani Türkiye nüfusunun yüzde 7'sini engelliler oluşturuyor. Bunun yüzde 43'ü erkek, yüzde 57'si kadın. Vergi muafiyetlerinden çalışma haklarına, fatura indirimlerinden otomobilde düşük fiyata kadar pek çok hak engelli vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Yüzde 90 ve üzeri engelli yakını olanlar ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) muafiyetli sıfır araç alabiliyor. Ayrıca yüzde 90 ve üzeri engelli yakını olanlar, engelli yakını tarafından kullanılması ve engelli kişinin ortopedik engelli olması şartı ile yurt dışından özel tertibatlı araç getirtebiliyor. Engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullandıklarını sağlık raporu ile belgeleyenlerden engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malul ve engelliler beş yılda bir sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olan ÖTV'siz sıfır araç alabiliyor.

YARGITAY'DAN KASKO ENGELİ
Engelli vatandaşlara tüm bu haklar tanınırken Tokat'ın Turhal ilçesinde ise milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren ilginç bir gelişme yaşandı. İlçe merkezinde meydana gelen kazada, yüzde 90'ın üzerinde engelli kişiye ait otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Hasar bedelini aracı kaskolattığı sigorta şirketinden almak isteyen araç sahibi kaskodan onay alamayınca büyük şok yaşadı.

Şirket, kaza anında aracı otomobil sahibinin değil başka birinin kullandığı gerekçesiyle ödeme yapılamayacağını bildirdi. Turhal 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kapısını çalan araç sahibi, ÖTV'den muaf olarak satın aldığı araçtaki hasarın karşılanmasını talep etti. Davalı sigorta şirketi avukatı ise aracı başkasının kullandığı gerekçesiyle davanın reddedilmesini istedi. Mahkeme, bin 500 liralık hasar bedeli ile bin liralık değer kaybı bedelini talep eden davacının haksız olduğuna hükmetti. Davacı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 17. Hukuk Dairesi girdi. Daire, mahkeme kararını onadı. Emsal nitelikteki kararla; bir yakınının üzerine aldığı aracı kullananların kaza yapması halinde kaskodan yararlanamayacakları hüküm altına alınmış oldu.

 

 

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