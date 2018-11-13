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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
13.11.2018 - 08:58, Son Güncelleme:

Yargıtay'dan iki emsal karar... Dedikodu yaptı, sonuçları ağır oldu!

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Yargıtay'dan iki emsal karar... Dedikodu yaptı, sonuçları ağır oldu!

Son dönemde iş dünyasında yaşanan iki önemli olay ve ortaya çıkan Yargıtay kararı emsal niteliği taşıyor. Kararlardan ilki işyerinde dedikodu nedeniyle sözleşme feshi, diğeri ise haftalık izinlerle ilgili verildi.

 

Çalışanın işyerindeki diğer çalışanların huzurunu bozması ve dedikodu yapması iş sözleşmesinin tek taraflı haklı olarak sonlandırılmasına dahi neden oluyor. Son zamanlarda yaşanan bir olay ve Yargıtay’ın bu konudaki kararı tüm çalışanları ilgilendiriyor.

SMS DAHİ GÖNDERDİ

Yargıtay'ın emsal kararına neden olan olay şöyle gerçekleşti. Bir şirketin bölge müdürü olan çalışan, işyerinde yaşananları, çalışanların eşlerine ileterek dedikodu ortamı oluşturdu. Bir süre sonra işyerinde huzursuzluklar başladı.

İddiaya göre; dedikoducu müdür sözü edilen davranışları gerçekleştirirken şirket imkanlarını kullandı ve çalışanların eşlerine, şirket telefonundan sMs gönderdi. İşyerinde huzursuzlukların artması üzerine de işveren şirket, bölge müdürünün işine son verdi.

ÖNCE İADE, SONRA...

Müdür, soluğu İş Mahkemesi’nde aldı ve işe iade davası açtı. Feshin haksız ve hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, feshin geçersizliğini ve işe iadesini istedi. İşveren şirket ise savunmasında, davacının işyerinde çalışan eşleriyle ilgili mahrem bilgileri paylaştığı ve aile faciasına yol açtığı, hatta bir çalışanın bu yüzden boşanma aşamasına geldiğini iddia ederek, feshin geçerli olduğunu öne sürdü.

PATRON TEMYİZ ETTİ

İş mahkemesi tanıkları dinledikten sonra olayın yeterince ispatlanamadığına dikkat çekerek işe iade etti. İşveren şirket ise, kararı temyiz etti. Dosyaya sunulan çok sayıda mail ve sMs trafiğine dikkat çeken yargıtay, İş Mahkemesi’nin kararını bozdu. yüksek mahkeme kararında, davacının davranışının sebep olduğu olayların işyerinde huzursuzluğa yol açtığına ve işleyişi bozduğuna işaret ederek feshin geçerli olduğuna yer verdi.

TAZMİNATSIZ ATILIYOR

İş Kanunu’nun 25. maddesi düzeni bozacak, ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışlarda bulunanların tazminatsız olarak iş sözleşmelerinin haklı nedenle fesih edilmesine imkan veriyor. Bu maddede açıkça belirtilmese de ‘dedikodu’ gibi işyerinde çalışma düzenini bozacak davranışlar olaya göre, tazminatsız işten atılma nedeni yani haklı fesih sebebi olarak kabul ediliyor.

İKİNCİ KARAR: HAFTALIK İZİN BİRİKTİRİLEMEZ

Yargıtay’ın ikinci kararı haftalık izin vermeyen patronla ilgili. Kalıp ustası olarak çalışan işçi, 5’inci İş Mahkemesi’ne açtığı davada iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde feshedildiğini, ihbar tazminatı ile fazla çalışma ve hafta tatili alacaklarının tahsilini istedi. İşveren ise işçinin fazla çalışma yapmadığı gibi tatillerde de çalışmadığını iddia etti.

KESİNTİSİZ 24 SAAT

Davayı inceleyerek işçinin haftalık izninin kullandırılmadığına hükmeden Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi ise kararında, “Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saattir, altındaysa hiç kullanılmamış sayılır. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz” denildi. Böylece Yargıtay, haftalık iznin 24 saatten az olamayacağını, bölünemeyeceğini ve biriktirip toplu izinle telafi edilemeyeceğini belirterek, işçinin hafta tatili alacağının paraya çevrilerek ödenmesi gerektiğine hükmetti. (Posta)

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (12.11.2018)2
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