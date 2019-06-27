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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
27.06.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Yargıtay'dan emsal karar! Tazminatsız kovulma sebebi sayıldı…

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Yargıtay'dan emsal karar! Tazminatsız kovulma sebebi sayıldı…

ATM kasasındaki 7 bin liralık açığın peşine düşen banka şubesi, 15 yıldır bankada çalışan güvenlik görevlisinin kamera açılarını değiştirdiğini tespit etti. Tazminatsız kovulan güvenlik görevlisini mahkeme işe iade etti. Dört yıldır süren davaya son noktayı koyan Yargıtay, kasa açıklarının meydana gelmesi sebebiyle güvenlik görevlisinin iş akdinin tazminatsız olarak feshedilebileceğine hükmetti.

Çalıştığı bankaya ait ATM kasasındaki 7 bin liralık kayıtan mesul tutulan güvenlik görevlisi, İş Kanunu'nun 25/2 maddesi uyarınca tazminatsız olarak kovuldu. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan güvenlik görevlisi, iş akdinin ortada hiçbir haklı gerekçe yokken ATM alanını ve ATM anahtarlarının bulunduğu çekmeceyi gören kameraların açılarını değiştirdiği iddiasıyla kovulduğunu öne sürdü.

ATM'de meydana gelen toplam 7 bin lira kasa noksanının tespit edilememesine ve bu nedenle bankanın zarara uğramasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle atıldığını, bu nedenle işe iadesini istedi. Mahkemede savunma yapan davalı banka avukatı ise davacının 24.06.2015 tarihinde 2 bin TL, 08.07.2015 tarihinde de 5 bin TL olmak üzere ATM de kasa açıkları meydana geldiğini, bunun üzerine banka teftiş birimi tarafından inceleme başlatıldığını, söyledi. Davacının 22.06.2005 ve 07.07.2015 tarihlerinde çalıştığı şubede kamera açıları ile oynadığının belirlendiğini, ATM’lerin kameranın tam olarak görüş açısının dışında kalmasını sağlayana kadar kamera açısını bozduğunu iddia etti. ATM anahtarlarının bulunduğu çekmeceyi gören kamera açılarını da bozduğunu, bu hususların müfettiş raporunda açıkça tespit edildiğini ve kamera kayıtları ile de sabit olduğunu anlattı. Yapılan bu tespit üzerine davacının savunması alınmak üzere şubeye çağırıldığını, ancak davacının yapılan çağrılara cevap vermediğini kaydetti.

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonrasında alınan raporda davacının davalıya ait bankamatiğe müdahale ettiğinin ya da bankamatikten para aldığının görünmediğine dikkat çeken mahkeme, bu yönde başka bir delilin de bulunmadığı ve feshin haklı sebebe dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne hükmetti. Kararı davalı banka temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dâiresi, davacının bankamatiklerin anahtarlarının olduğu çekmeceyi ve bankamatiği gören kamera açılarını birçok kez değiştirdiği ve bilgisayarın başında bu değişiklikleri takip ettiğine vurgu yaptı. Kararda, "Davacının bu eylemleri sebebiyle davacı işçiden şüphelenmekte haklı olan işverenin davacı ile çalışmaya devam etmesinin kendisinden beklenemeyeceği ve davalının şüphe sebebi ile iş akdini feshedebileceği anlaşılmakla mahkemece davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır. Kararın ortadan kaldırılmasına, davanın reddine oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

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