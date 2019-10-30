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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
30.10.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yapan çalışan tazminatsız kovulacak

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Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yapan çalışan tazminatsız kovulacak

Yargıtay, iş yerindeki kavgada ilk yumruğu atan işçinin tazminatsız şekilde kovulmasının önünü açtı. Yüksek Mahkeme; işverenin kavgaya karışan diğer işçinin işten çıkarmamasının eşit davranma borcunu ihlal ettiği anlamına gelmeyeceğine hükmetti.

Bir etiket ambalaj fabrikasında dedikodu sebebiyle iki işçi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sonrası, işveren kavgayı ilk başlatan işçiyi tazminat ödemeden kovdu. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan işçi; 6 sene boyunca baskı ustası olarak çalıştığını, bu tarihte isteği dışında haksız olarak işten çıkartıldığını kıdem ve ihbar tazminatının ayrıca 10 günlük yıllık izin ücretinin de ödenmediğini iddia etti.

Kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etti. Mahkemede savunma yapan işveren, kavgayı ilk başlatan davacının daha önce de başka bir kavga olayına daha karıştığını öne sürdü. Mahkeme, kovulan işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti. Kararı davalı işveren temyiz etti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda; davalı iş yerinde daha önceden karıştığı bir kavga nedeniyle ihtar alan davacının olay günü çalışma arkadaşlarından C. tarafından hakkında dedikodu yaptığı şeklindeki söylenti nedeniyle uyarıldığında, taraflar arasında bu nedenle tartışma yaşandığı ve tartışma esnasında davacının C.l’ye küfür ettiği hatırlatıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi: “Davacının küfür edip onu tehdit ettiği C.I'nin de bunun üzerine elinde bulunan bobini davacıya fırlattığı, davacının iş akdinin iş yerindeki bu tartışma nedeniyle feshedildiği dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Söz konusu olayda ilk haksız hareketin, davacının çalışma arkadaşı C.’ye küfür edip onu tehdit etmesi oluşu ve davacının daha önceden de başka bir işçi ile tartışması nedeniyle ihtarının bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalı işverenin işçi C.’yi işten çıkartmayıp sadece davacıyı işten çıkarmasının eşit davranma borcunu ihlal ettiği söylenemeyecektir. Açıklanan nedenle davalı işverence yapılan feshin haklı olduğu anlaşıldığından, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine yazılı gerekçeyle kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

 

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